Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Familienleben

Helene Fischer (41) lässt die Öffentlichkeit nur selten an ihrem Privatleben teilhaben. In einem neuen Interview mit Gala erzählt die Sängerin nun einiges zu ihrem Leben als zweifache Mutter und Musikerin. "In den letzten Monaten lag mein Fokus ganz klar auf der Familie. Im nächsten Jahr werde ich beides wieder miteinander kombinieren", verriet die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin. Helene geht im Juni 2026 auf Tour. Sie erklärt, dass sie ihre Familie in den kommenden Monaten auf diesen anderen Alltag noch vorbereiten wolle.

Helene, ihr Mann Thomas Seitel und die zwei Töchter wohnen zurückgezogen an einem See in Bayern. "Hier zu leben ist ein wunderschöner Ausgleich zu meinem Beruf, der viel in Städte und Studios führt. Ich freue mich so sehr auf diese langen Spaziergänge im Herbst und so Dinge wie Kastanien und Blätter sammeln", schwärmte der Schlagerstar im Gespräch mit der Zeitschrift. Auch das Kochen und Plätzchenbacken zur Weihnachtszeit sei für sie immer ein großes Highlight.

Anders als in den vergangenen Jahren wird es zur Weihnachtszeit 2025 keine "Helene Fischer Show" geben. Die traurige Nachricht überbrachte die Musikerin ihren Fans höchstpersönlich auf Instagram. "Viele von euch haben sicher schon auf die 'Helene Fischer Show' gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird", ließ sie ihre Follower wissen und erklärte: "Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten. Ich hoffe sehr, dass ihr das versteht."

Anzeige Anzeige

Imago Helene Fischer, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel im November 2017

Anzeige Anzeige

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023