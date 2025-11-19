Michael Klotz schießt gegen Ex Edda Pilz' Outing-Versuch

Michael Klotz (27) und Edda Pilz (24) sind spätestens seit ihrem Sieg bei Das Sommerhaus der Stars das Gesprächsthema Nummer eins in der Reality-TV-Welt – nicht zuletzt auch, weil Edda in den sozialen Medien aktuell so richtig über Micha auspackt. Seit Kurzem ist bei dem Paar nämlich Schluss. Am Wochenende postete sie ein Video auf TikTok, in dem sie wenig subtil andeutete, ihr Ex sei insgeheim schwul. Im Interview mit Promiflash nimmt Micha nun Stellung zu dem Gerücht.

"Ich finde das ehrlich gesagt lächerlich. Erst behauptet sie, ich hätte eine Freundin, dann bin ich homosexuell – was denn jetzt?", macht Micha deutlich. Er kritisiert, dass Edda mit ihrem Video Homosexualität als etwas darstellt, mit dem sie ihn bloßstellen oder seinem Ruf schaden könnte. Er erklärt im Gespräch mit Promiflash: "Ihre Videobeschreibung: 'Als ich merkte, dass er Frauen hasst, weil er eigentlich schwul ist', lässt tief blicken. Heißt das im Umkehrschluss, dass sie glaubt, homosexuelle Männer würden Frauen hassen? Diese Aussagen sind einfach respektlos."

Michas Sexualität ist nicht das einzige Thema, das Edda in ihren forschen Clips auf TikTok und Co. behandelt. Die Are You The One?-Bekanntheit unterstellt ihrem Ex auch, sie während der Beziehung mit mehreren Frauen betrogen zu haben. Schon in der großen Wiedersehens-Folge der Show deutete sie Untreue an – und erhärtete ihren Vorwurf daraufhin in ihrer Instagram-Story. "Ich habe Chats. Ich habe Fotos. Ich habe Anrufe erhalten. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, was alles passiert ist", betonte sie dort und gab preis, dass sich mehrere seiner Affären im Anschluss an "Das Sommerhaus der Stars" bei ihr gemeldet hätten.

Anzeige Anzeige

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige