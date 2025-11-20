Das hat Michael Klotz mit dem Sommerhaus-Preisgeld vor

Michael Klotz (27) hat gemeinsam mit seiner heutigen Ex-Freundin Edda Pilz (24) die diesjährige Staffel Das Sommerhaus der Stars gewonnen. Die beiden konnten sich am Ende gegen Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart durchsetzen und das Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Doch was passiert nun mit dem Gewinn? Im Interview mit Promiflash erklärt der Reality-TV-Star: "Das Preisgeld ist bis jetzt noch gar nicht angekommen."

Im Gespräch mit Promiflash betont Michael außerdem, dass er keine voreiligen Entscheidungen treffen werde, wenn die Siegprämie eintrifft. "Ich habe noch keinen festen Plan, aber es wird auf jeden Fall nicht unüberlegt ausgegeben", so der gebürtige Berliner. Damit bleibt vorerst unklar, welches Projekt oder Ziel Michael mit dem Gewinn anvisiert – der Fokus scheint vor allem darauf zu liegen, bedacht vorzugehen.

In dem Format treten prominente Paare an, leben unter einem Dach und müssen in Spielen und im täglichen Miteinander bestehen – oft eine Belastungsprobe für Beziehung und Nerven. Für Michael war die Zeit im Haus nicht nur ein Karrierekapitel, sondern auch ein intensives persönliches Erlebnis mit Höhen und Tiefen, das schließlich in einer Trennung endete. Heute geht es dem 27-Jährigen aber wieder gut: "Ich bereue die Beziehung auf keinen Fall. Man erlebt, man lernt und man macht weiter."

Instagram / michael.ktz Micha Klotz, Mai 2024

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz

RTL Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2025