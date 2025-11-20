Wie Kim: Khloé Kardashian glaubt auch nicht an Mondlandung

Khloé Kardashian (41) hat nun öffentlich bestätigt, dass sie – genau wie ihre Schwester Kim Kardashian (45) – nicht an die Echtheit der Mondlandung von 1969 glaubt. Gegenüber dem Magazin People erklärte die Unternehmerin und Reality-TV-Darstellerin: "Ich glaube nicht an die Mondlandung. Das ist sehr kontrovers." Interessanterweise gestand sie, möglicherweise selbst zur Verbreitung dieser Ansicht beigetragen zu haben. Gemeinsam mit ihrem Bruder Rob Kardashian (38) habe sie Kim viele Informationen zu dem Thema vermittelt und sie damit in Schwierigkeiten gebracht.

Die Debatte hat ihren Ursprung in den Aussagen von Kim, die in einer Folge der Serie The Kardashians ihre eigenen Zweifel an der Mondlandung äußerst selbstbewusst geäußert hatte. Kim versuchte sogar, ihre Co-Darstellerin Sarah Paulson (50) davon zu überzeugen, dass Apollo 11 nie auf dem Mond gelandet sei. Dabei führte sie Argumente an, die in Verschwörungstheorien häufig genannt werden, wie die wehende Flagge oder die fehlenden Sterne auf den Bildern der Mission. Auf ihre provokante Behauptung reagierte NASA-Administrator Sean Duffy, der über die Plattform X klarstellte: "Ja, wir waren auf dem Mond – und zwar sechs Mal!" Kims Kommentar unter seinem Post zeigte jedoch, dass sie ihre Skepsis offenbar nicht so schnell aufgeben will.

Auch in der Vergangenheit sorgten die Kardashians immer wieder für hitzige Diskussionen rund um Verschwörungstheorien. Besonders Kim ist bekannt dafür, öffentliche Aufmerksamkeit auf kontroverse Themen zu lenken. Diesmal scheint jedoch ein Familienthema eine größere Rolle zu spielen, da Khloé offen einräumte, wie sie selbst und Rob diese Überzeugung bei Kim genährt haben. In früheren Interviews sagte Kim, sie beschäftige sich intensiv mit historischen wie wissenschaftlichen Themen, jedoch nur auf Basis von Informationen, die ihrem Weltbild entsprechen. Khloé hingegen erklärte kürzlich, dass sie selbst viele Theorien für plausibel halte, jedoch nicht alle öffentlich teilen wolle.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Getty Images Khloé Kardashian bei Kylie Jenners "10 Years of Kylie Cosmetics" 2025

Getty Images Kim und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars