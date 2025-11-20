Jess Glynne gibt Hinweis: Macht sie Alex bald einen Antrag?

Werden Jess Glynne (36) und Alex Scott (41) wohl bald die Hochzeitsglocken läuten lassen? Die Sängerin und die ehemalige Fußballerin schweben auf Wolke sieben – und Alex verkündete, dass sie bereit ist, mit ihrer Liebsten den nächsten Schritt zu gehen: Sie möchte heiraten! Doch wie sie im britischen Dschungelcamp weiter verriet, warte sie darauf, dass ihre Partnerin den Antrag macht. "Ich werde sie heiraten... ich warte nur darauf, dass sie mich fragt."

Als kräftigende Unterstützerin und aufmerksame "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Zuschauerin sind Alex' Worte auch zu Jess durchgedrungen. Und die "Take Me Home"-Interpretin scheint gleichermaßen über die gemeinsame Zukunft mit ihrer Partnerin zu denken. "Ich sollte besser einen Ring besorgen", verkündete Jess in ihrer Instagram-Story. Nun wird seitens der Fans heftig spekuliert, ob und wann sie Alex nun die Frage aller Fragen stellen wird. Womöglich direkt, nachdem die Sportmoderatorin den Dschungel verlassen hat?

Kennengelernt haben sich Alex und Scott in einem luxuriösen Hotel. "Ich war mit meinen Freunden dort und sie kam einfach auf mich zu… Das war wirklich mutig und ich dachte mir: 'Ich mag deinen Mut'", erinnerte sich die Ex-Lioness in ihrem Dschungel-Plausch. Es habe direkt zwischen ihnen gefunkt und die zwei seien schnell Hals über Kopf verliebt gewesen. Diese Gefühle halten bis heute an, wie Alex weiter verdeutlichte. "Ich glaube, vor ihr wusste ich gar nicht, was Glück ist", schwärmte sie weiter.

Instagram / jessglynne Jess Glynne und Alex Scott, Juni 2025

Imago Alex Scott auf dem Weg ins Dschungelcamp

Instagram / jessglynne Jess Glynne und Alex Scott an Jess' Geburtstag im Oktober 2025