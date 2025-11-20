Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus turteln bei CMA Awards

Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (64) zeigten sich bei den Country Music Association Awards in Nashville von ihrer glamourösen Seite. Die Schauspielerin und der Country-Sänger präsentierten sich auf dem roten Teppich in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits und hielten Händchen. Elizabeth trug ein funkelndes rotes Kleid mit tiefem Ausschnitt und einem dramatischen Schlitz in der Mitte, ergänzt durch glitzernde Plateau-Sandalen und auffällige Ohrringe. Billy Ray wählte einen schwarzen Anzug mit weiten Hosenbeinen, kombiniert mit einem schwarzen Satinhemd, Cowboyhut und Sonnenbrille. Beide waren nicht nur Zuschauer des Abends, sondern standen auch als Presenter auf der Gästeliste der Veranstaltung, bei der Lainey Wilson (33) durch das Programm führte.

Das Paar hatte seine Beziehung im April dieses Jahres öffentlich gemacht und zeigte sich seither bei zahlreichen Red-Carpet-Events, darunter die Premiere von "The Inheritance" sowie die National Television Awards im September. Während eines Interviews im Oktober schwärmte Elizabeth in der Sunday Times von Billy Ray und verriet, dass er den Sommer größtenteils in ihrem Zuhause in England verbracht habe. "Er liebt es", sagte die Schauspielerin und fügte hinzu, dass ihm besonders die landschaftliche Ähnlichkeit zu seinem Wohnort in Tennessee gefallen habe. Laut einem Insider, der mit dem Magazin People gesprochen hatte, sollen sich die beiden trotz ihrer Verschiedenheiten hervorragend ergänzen, und ihre Beziehung sei von Beginn an aufrichtig gewesen.

Privat scheint das neue Glück der Schauspielerin jedoch auch Veränderungen mit sich gebracht zu haben. Während sie viel Zeit mit Billy Ray in den USA verbringt, lebt ihr Sohn Damian inzwischen eigenständig in London. Der 23-Jährige hat seine Karriere als Model stark vorangetrieben, während Elizabeth sich vermehrt auf ihre Partnerschaft konzentriert. Ob dies ein vorübergehender Wandel innerhalb der Mutter-Sohn-Beziehung ist oder Teil einer dauerhaften Entwicklung, bleibt abzuwarten. Es scheint jedoch, dass sich beide aktuell auf ihre jeweiligen Lebensabschnitte fokussieren.

Getty Images Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley bei den CMA Awards 2025

