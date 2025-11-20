Seitenhieb: Lily Allen entsorgt "Ehemann"-Gesteck im Müll

Lily Allen (40) sorgt erneut für Wirbel um ihr gescheitertes Liebesleben: Auf Instagram teilt sie einen Teaser zu ihrem Song "Tennis" aus ihrem Rache-Album "West End Girl". In dem Musikvideo sitzt die niedergeschlagen wirkende Sängerin ganz in Schwarz auf einer Parkbank, während zwei Männer ein riesiges Blumenarrangement im Müll entsorgen. Die ganze Szenerie erinnert an eine Beerdigung. Der Schriftzug des Gestecks buchstabiert "Ehemann" – ein deutlicher Seitenhieb auf die Trümmer ihrer Ehe. Die Fans fragen sich jetzt fieberhaft: Rechnet Lily damit erneut mit ihrem Ex-Mann David Harbour (50) ab? Schließlich handelt ihr neuer Song "Tennis" von Untreue, geheimnisvollen Nachrichten und einer gewissen "Madeline" – und befeuert damit die Vermutung, dass die neuen Lyrics eng mit dem schmerzhaften Ende ihrer Beziehung mit dem Stranger Things-Star zusammenhängen könnten.

In "Tennis" fällt der Name "Madeline" – eine Frau, der Lily im Text eine Affäre mit ihrem Partner vorhält, nachdem sie eine Nachricht auf seinem Handy gesehen haben will. "Ich habe deine Nachricht gelesen, und jetzt bereue ich es", singt sie. Und dann die Zeile, die sie auch in dem Teaser anklingen lässt: "Du willst nicht mit mir spielen, und wer zur Hölle ist Madeline?" Lily beschreibt auf dem Album, das von Fans als Rache-Album etikettiert wurde, die Bruchstellen ihrer Beziehung – scharf, direkt und sehr privat. Die Sängerin selbst gab zu, ihre Texte seien eine Mischung aus Fakt und Fiktion. Das Werk wurde von Kritikern gefeiert und stürmte an die Spitze der britischen Download-Charts. Parallel suchten Fans online fieberhaft nach der Identität der berüchtigten "Madeline". Mail on Sunday berichtete, eine Frau namens Natalie aus New Orleans habe sich als Vorlage zu erkennen gegeben und gesagt: "Natürlich habe ich den Song gehört." Laut der Zeitung lernte sie David 2021 beim Dreh zu "We Have A Ghost" kennen.

Hinter Lily und David liegt eine turbulente gemeinsame Zeit: 2020 gaben sich die Sängerin und der "Stranger Things"-Star in Las Vegas das Jawort, doch im vergangenen Jahr zerbrach die Ehe. Wie Lily inzwischen offen in ihrer Musik verarbeitet, soll der endgültige Knackpunkt der verräterische Text auf Davids Handy gewesen sein – der Beginn eines Strudels aus Misstrauen, Schmerz und Enthüllungen. Privat stellt sich Lily inzwischen neu auf. Die Sängerin, die aus ihrer ersten Ehe zwei Töchter hat, sprach offen über ihre Herausforderungen, neu zu daten. Ihre Bemühungen, auf Plattformen wie Dating-Apps Kontakte zu knüpfen, wurden erschwert, was Lily jedoch nicht davon abhielt, nach vorne zu blicken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour, April 2025