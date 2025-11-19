Vollzeit-Papa: So planen Anne Menden und Gustav Elternleben

Anne Menden (40) und Gustav Masurek (36) sind in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Für die Zeit nach der Geburt hat das Paar auch schon konkrete Pläne geschmiedet: Anne möchte bereits nach einer gewissen Pause so schnell wie möglich wieder zurück ans Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ihr Verlobter wird deswegen die Rolle des Vollzeit-Papas übernehmen. "Ich freue mich da tierisch drauf", schwärmt Gustav im Gespräch mit Bunte, während auch Anne keinerlei Zweifel an ihrem Vorhaben hat: "Er wird alles dafür tun, damit es mir und unserem Baby gut gehen wird."

Inzwischen hat Anne schon ihren Mutterschutz angetreten – und sich vorerst von ihren GZSZ-Kollegen verabschiedet. "Es sind echt viele Tränen bei mir geflossen. Es gibt aber im Moment keinen besseren Grund für diese Pause, die mir echt schwerfällt. GZSZ ist ein ganz großer Teil meines Lebens. Ich bin in dieser Serie aufgewachsen", erklärt sie. Umso schöner die Aussichten: Sobald sie zu den Dreharbeiten zurückkehren wird, können Gustav und das Baby sie dort regelmäßig besuchen. "GZSZ ist eine wahnsinnig familienfreundliche Produktion", schwärmt der ehemalige Bachelorette-Kandidat. Während er zu Hause Haushalt und Kinderbetreuung regelt, wird ihm seine Familie unter die Arme greifen: "Das Wochenbett machen wir mit meiner Familie in Paderborn. Dann zieht meine Mama mit zu uns für eine Weile nach Potsdam, um uns am Anfang zu unterstützen."

Anne und Gustav scheinen mit ihrer Abmachung die optimale Lösung für sich gefunden zu haben. "Wir haben uns beide auf dieses Abenteuer eingelassen – und haben jetzt diese Lösung für unser Leben gefunden", betont der 36-Jährige im Bunte-Interview. Ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, wissen die Schauspielerin und der Reality-TV-Darsteller bereits, verrieten es bislang aber noch nicht öffentlich.

Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2025

Imago Anne Menden, Oktober 2024

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

