Kehrt "Blue Bloods"-Liebling Tom Selleck als Frank zurück?

Tom Selleck (80), der zuletzt durch seine ikonische Rolle als Frank Reagan in der erfolgreichen Serie "Blue Bloods" Aufmerksamkeit erregt hat, bestätigt, dass er für das Spin-off "Boston Blue" wohl nicht zurückkehren wird. Obwohl er in einem Interview mit Hour Detroit betonte, dass er stolz darauf sei, der Serie einen Platz in der TV-Geschichte gesichert zu haben, erklärte er: "Ich glaube, es ist nicht mein Schicksal, immer weiter Frank Reagan zu spielen." Dabei hatte Tom noch vor der überraschenden Absetzung von "Blue Bloods" bis zuletzt für eine Fortsetzung der Serie gekämpft. Seine Fans dürften von dieser Nachricht überrascht sein, da sie gehofft hatten, ihn zumindest im neuen Ableger der Serie wiederzusehen.

"Boston Blue", das im Oktober 2025 in den USA gestartet ist, dreht sich um Franks Sohn Danny Reagan, gespielt von Donnie Wahlberg (56). Obwohl Tom eine Beteiligung an dem Spin-off ausschließt, blickt der Schauspieler nicht ohne Stolz auf seine jahrelange Arbeit als Patriarch der Reagan-Familie zurück. Darüber hinaus äußerte er den Wunsch, sich künftig wieder humorvolleren Projekten zu widmen, wie er es früher mit Filmen wie "Noch drei Männer, noch ein Baby" erfolgreich tat. Die Absage an "Boston Blue" begründete er damit, dass es sich um eine andere Serie mit einem neuen Tonfall handle, der sich erheblich von der Mutterserie unterscheide.

Nach dem Ende seiner 14-jährigen Zeit bei "Blue Bloods" genießt der Schauspieler offenbar die Ruhe fernab von Hollywood in seinem Zuhause. Auf seiner Ranch in Kalifornien widmet er sich seinem Privatleben, während er in Interviewaussagen gelegentlich durchblicken lässt, wie sehr er die Serie und ihre Fans geschätzt hat. In einem seltenen öffentlichen Auftritt überraschte Selleck seine Bewunderer kürzlich bei einem Baseballspiel in Detroit, wo er von herzlichen Begegnungen mit "Magnum"-Fans sprach und sich sichtlich bewegt zeigte. Zwischen seinen Besuchen in der Heimatstadt Detroit und seinem ruhigen Ranch-Leben scheint Selleck einen Ausgleich gefunden zu haben, der ihm die Zeit für neue, möglicherweise komödiantische Projekte lassen könnte.

IMAGO / NurPhoto Tom Selleck, Schauspieler, im Oktober 2024

Getty Images Marisa Ramirez, Donnie Wahlberg, Len Cariou, Tom Selleck, Vanessa Ray und Abigail Hawk feiern die finale Staffel von "Blue Bloods"

Tom Selleck in Los Angeles 2017