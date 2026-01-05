"Zeitweise bei 47 Kilogramm": Laura Maria Rypa will zunehmen

Laura Maria Rypa (30) setzt zum Jahresstart ein Zeichen gegen den gängigen Diät-Hype und formuliert einen Vorsatz, der überrascht: Die Influencerin will zunehmen. In einer Instagram-Story erklärte sie, dass ihr Gewicht in den vergangenen Monaten ungewollt nach unten gerutscht sei und sie zeitweise nur noch 47 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,58 Meter gewogen habe. "Für meinen Körper war das einfach zu wenig", schrieb Laura. Allein ist sie damit allerdings nicht: Sie möchte ihre Community mitnehmen, Einblicke geben und zeigen, wie sie Schritt für Schritt zu mehr Stärke und Wohlbefinden zurückfindet.

Konkret hat Laura bereits 1,5 Kilogramm zulegen können und peilt insgesamt rund drei Kilogramm mehr an. Sie betonte, von Natur aus schmächtig gebaut zu sein und das auch an sich zu mögen, wolle aber offen zeigen, dass nicht immer alles leicht, schön oder perfekt ist. Weil das Thema Gewicht sensibel ist, versah sie ihre Story mit einer Triggerwarnung. Gleichzeitig relativierte sie die Zahl auf der Waage: "Ich bin ehrlich: Ich bin eigentlich kein Fan davon, weil die Zahl auf der Waage am Ende nur eine Zahl ist." Wichtiger sei das eigene Körpergefühl. Für die kommenden Wochen kündigte die Influencerin "ehrliche Einblicke" an – inklusive möglicher Vorher-/Nachher-Updates, sofern sie ihr Fortschritt motiviert und anderen hilft.

Das vergangene Jahr war für die Influencerin alles andere als leicht. Nach der Trennung von Pietro Lombardi (33), mit dem sie zwei Kinder hat und sogar verlobt war, stand das Leben der jungen Mutter auf dem Kopf. "Dieses Jahr tue ich extrem viel für meinen Körper", erklärte Laura vor wenigen Tagen in einer Story und gab damit ganz offen zu, wie wichtig ihr nun die eigene Gesundheit ist. Wurde sie sonst jahrelangen Diät-Hypes und Perfektionsdruck ausgesetzt, setzt sie diesmal ein sehr persönliches Statement.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Dezember 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem neuen Hund, November 2025.