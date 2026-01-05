Nach Verlust: Palina und Julian Claßen versuchen es weiter

Palina und Julian Claßen (32) deuten den tragischen Verlust ihrer Schwangerschaft weiter an – nur wenige Tage, nachdem sie an Weihnachten ihre Babyfreude mit der Community geteilt hatten. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die Influencerin offen über das, was passiert ist, und darüber, wie sie gemeinsam mit dem Unternehmer weiter nach vorn schauen will. Auf die Frage eines Fans, ob sie die Kinderplanung nun pausieren, antwortete Palina klar und direkt: "Wir probieren es weiter und nehmen euch mit". Die Gespräche fanden online statt, wo die beiden seit Tagen Einblicke in ihre Gefühlslage geben und sich dem Austausch mit ihren Followern stellen.

Zuvor hatte Palina geschildert, dass es ihr körperlich zunehmend schlechter ging und sie eine Fehlgeburt befürchtete. In der aktuellen Fragerunde bestätigte sie indirekt den Verlust und ging auch auf sehr persönliche Nachfragen ein. Ein Nutzer wollte wissen, ob sie den Moment gespürt habe. Palina schrieb: "Ich glaube, als Frau spürt man das irgendwie... Ich habe auf einmal ein ganz komisches Gefühl gehabt". Die Offenheit der Creatorin knüpft an die vergangenen Tage an, in denen sie und Julian ihren Alltag zwischen Hoffnung, medizinischer Abklärung und großer Verunsicherung dokumentierten. Trotz der schweren Nachricht betonten beide, dass sie als Paar zusammenhalten und ihren Weg transparent begleiten wollen.

Palina ist als Social-Media-Star für ihre Nähe zur Community bekannt und sucht häufig den direkten Austausch in Storys und Q&A-Runden. Julian, den viele als Julienco kennen, teilt private Meilensteine ebenfalls regelmäßig mit seinen Followern und lässt dabei auch Einblicke in familiäre Momente zu. Die beiden treten online oft als Team auf, zeigen gemeinsame Routinen und sprechen über ihren Alltag. Gerade in schwierigen Zeiten setzen sie auf gegenseitige Unterstützung und auf Rückhalt aus ihrer Community, die ihnen mit Nachrichten und Erfahrungen zur Seite steht. Diese Verbundenheit prägt ihren Auftritt in den Netzwerken und schafft den Raum, persönliche Themen behutsam zu teilen.

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

Instagram / julienco_ Julian Claßen postet ein Bild von Palina im Dezember 2025

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025