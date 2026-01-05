Blasensprung in 21. Woche: Daniel Lott und Eva teilen Update

Reality-TV-Star Daniel Lott und seine Frau Eva geben ein vorsichtig positives Update aus dem Krankenhaus: Nachdem die werdende Mutter in der 21. Schwangerschaftswoche einen Blasensprung hatte, liegt sie weiterhin stationär in Ulm. Dort bangen die beiden nach wie vor um das Wohl ihres ungeborenen Babys Paule. Auf Instagram meldet sich Eva jetzt selbst zu Wort und feiert einen wichtigen Meilenstein: Sie hat die 22. Schwangerschaftswoche erreicht. "Paule ist aktiv und alles ist soweit ruhig. Hinter uns liegt genau eine Woche Krankenhaus und wir hoffen auf viele, viele weitere!", schreibt sie. Gleichzeitig bedankt sich das Paar bei seinen Followern, die die Familie seit Tagen mit Nachrichten, Erfahrungen und aufmunternden Worten begleiten.

In ihrem Post spricht Eva von einem "wahnsinnig großen und wichtigen Schritt". Daniel passt derweil das Familienleben an die neue Situation an: Der frühere Die Bachelorette-Teilnehmer zieht für die Zeit von Evas Klinikaufenthalt vorübergehend in seine alte Heimat Saulgau, wie er in einem Video zeigt, in dem er seine Sachen packt. "Für den Moment fühlt es sich gut an, temporär näher an Eva stationiert zu sein und auch in meiner alten Heimat, zu der ich immer noch eine große Liebe habe und viele Freunde habe und vor allem auch Familie mit meiner Mutter und aktuell Schwester", erzählt Daniel. Von dort aus braucht er nach eigenen Angaben rund 50 Minuten bis zum Krankenhaus in Ulm.

Tochter Mavie soll trotz allem in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. "Wir wollen Mavie aber auch nicht aus ihrem Lebensmittelpunkt und ihrer gewohnten Umgebung inklusive Krippe, bei der sie richtig viel Spaß hat, vollständig herausreißen", erklärt der Familienvater. Warum sich Daniel aktuell für einen temporären Umzug entscheidet, erklärt er abschließend folgendermaßen: "Natürlich habe ich auch an einen kompletten Umzug nach Ulm gedacht. Dort haben wir aber keinen lokalen Support. Zugegebenermaßen ist ein Krankenhausbesuch mit Mavie zwar Gold wert, aber auch nicht sehr entspannt."

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Daniel Lott mit seiner Frau Eva und Tochter Mavie, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Daniel Lott und seine Frau Eva

Anzeige Anzeige

Imago Eva und Daniel Lott mit Baby Mavie, Juli 2025