Peter Andres geheimes Projekt: Kommt bald ein neuer Hit?

Peter Andre (52) hat seine Fans mit einer rätselhaften Ankündigung in Aufruhr versetzt. Auf Instagram postete der Sänger am 3. Januar eine schlichte Story: ein cremefarbener Hintergrund, darauf in markanter Schrift die Worte "Da kommt was". Direkt darunter prangt das Datum 23. Januar, das in einem auffälligen Wechsel zwischen Rot und Weiß blinkt und so den Blick fesselt. Dazu läuft fröhliche, treibende Musik – mehr Hinweise gab es nicht. Wo und in welcher Form die Enthüllung stattfinden soll, ließ Peter offen. Was sicher ist: Der Countdown läuft, und die Begeisterung seiner Community ist groß.

Der Musiker, der mit Hits wie "Mysterious Girl", "Flava" und "I Feel You" in den 90ern durchstartete, hatte später nicht nur im Studio, sondern auch im TV für Schlagzeilen gesorgt. Nach seiner Teilnahme bei "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!" rückte seine Musik noch einmal prominent in den Fokus, ehe er sein Portfolio erweiterte – von Dokus über eigene Shows bis zu Moderationsjobs. Ob die neue Ankündigung nun auf ein musikalisches Comeback, ein TV-Format oder etwas ganz anderes hinausläuft, bleibt vorerst sein Geheimnis.

Auch privat ist es inzwischen ruhig um den Allrounder geworden. Seit 2015 ist er mit der Medizinerin Emily MacDonagh verheiratet, das Paar teilt seinen Alltag mit ihren drei Kindern. In der Vergangenheit stand seine Beziehung zu Sängerin und Model Katie Price (47) im Fokus der Schlagzeilen, die er während der Dreharbeiten zu "I’m A Celebrity…" kennengelernt hatte. Katie machte kürzlich pikante Andeutungen über die Anfänge ihrer Beziehung.

Getty Images Peter Andre, Sänger

Getty Images Peter Andre und Katie Price nach dem London Marathon im April 2009

Instagram / peterandre Peter Andre mit Familie auf Zypern

