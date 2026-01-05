Betrug? Vanessa Schmitt verrät Details zur Trennung von Raúl

Vanessa Schmitt hat auf Instagram bestätigt, dass sich ihre Wege und die ihres langjährigen Partners Raúl Richter (38) getrennt haben. In einer emotionalen Story erklärte die Influencerin, dass sie sich für die zahlreichen aufmunternden Nachrichten bedankt habe, die sie nach der Trennung erreicht hätten. "Es ist schei*e, so eine Story machen zu müssen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich so eine Story machen muss", erklärte sie. Viele Fans vermuten aktuell, dass Raúl sie erneut betrogen habe. Doch Vanessa nimmt den Spekulationen den Wind aus den Segeln: "Es ist aber nichts vorgefallen, was viele vermuten. Es stand kein Betrug im Raum. Es ist so, dass man sich weiterentwickelt. Manchmal auch in zwei unterschiedliche Richtungen und dann passt es einfach nicht mehr." Außerdem verrät Vanessa, dass sie und Raúl sich am Samstag getrennt hätten.

Bereits die vergangenen Wochen hätten die beiden in einer Beziehungskrise gesteckt, aus der sie vergeblich hoffte, gemeinsam gestärkt hervorgehen zu können. Vanessa schilderte, dass ihr die Trennung sowohl psychisch als auch körperlich stark zugesetzt habe. Um ein wenig Abstand von der belastenden Situation zu bekommen, entschied sie sich spontan, mit ihrer Mutter und ihrer Schwester einen Wellnessurlaub anzutreten. Diese Auszeit scheint ihr dringend notwendig, wie sie selbst andeutete. Trotz der schwierigen Phase wirkte Vanessa in ihrer Botschaft darauf bedacht, das Ende der Beziehung respektvoll und ohne Schuldzuweisungen anzugehen. Sie zeigte sich bewusst darum bemüht, keine weiteren Diskussionen über mögliche Spekulationen zuzulassen.

In den sozialen Medien zeigten viele Fans nach der öffentlichen Trennung viel Mitgefühl für Vanessa und machten ihrem Ärger über Raúl deutlich Luft. Unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram häuften sich kritische Kommentare gegenüber dem Schauspieler. Zahlreiche User schrieben Sätze wie "Gott sei Dank, denn sie hat was Besseres verdient" oder "Sie kann nur froh darüber sein". Auch Spekulationen darüber, dass Raúl erneut untreu gewesen sei, wurden laut. Ein Fan äußerte sogar die Vermutung, dass das ehemalige Paar vielleicht bald gemeinsam in der Reality-TV-Show Prominent getrennt auftauchen könnte. Bestätigt wurde dies bisher jedoch nicht.

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt auf der Premiere von "Avatar - The Way of Water"