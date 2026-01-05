Nicht schwanger: Fata Hasanović teilt emotionales Update

Fata Hasanović (30) hat zum Jahreswechsel ein offenes, emotionales Update mit ihren Fans geteilt. In einem Video auf Instagram zeigt sich das Model am 1. Januar weinend im Bett und erklärt, dass sie im Dezember auf eine Schwangerschaft gehofft hatte. Statt Babynews kam jedoch pünktlich zum 31. Dezember die Periode, begleitet von starken Beschwerden. Die Influencerin spricht von heftigen Kopf-, Unterleib- und Rückenschmerzen und macht deutlich, mit wem sie diesen Moment teilt: mit ihrer Community, die sie in solchen Phasen unterstützt. In der Bildbeschreibung wird Fata noch konkreter. Sie schreibt, dass ihre Endometriose erneut zuschlägt, sie eine neue Zyste hat und die Schmerzen schlimmer werden.

Trotz gemessenem, positivem Eisprung habe es wieder nicht geklappt. "01.01.2026 – Hatte so viel Hoffnung, schwanger zu sein. Periode kam pünktlich zum 31.12. – Endometrioseschmerzen direkt darauf. Kopf-, Unterleib- und Rückenschmerzen lassen grüßen", notiert sie unter dem Clip auf Instagram. Dazu ergänzt sie: "#Endometriose ist echt etwas, was ich gerne in 2025 gelassen hätte, aber ich habe erneut eine Zyste, schlimmer werdende Schmerzen und wieder nicht schwanger, obwohl ich Eisprung gemessen habe und es positiv war. Ich wollte es mir jahrelang nicht eingestehen, aber es ist und bleibt eine chronische Erkrankung, mit der ich leben muss." Am Ende ihres Posts wird deutlich, wie sehr das Model unter ihrer Situation leidet: "Ich frage mich echt, wie ein Leben ohne ständige Schmerzen aussieht?"

Die 30-Jährige spricht seit Längerem offen über ihren Kinderwunsch und bindet ihre Follower in die Höhen und Tiefen ihres Zyklus ein. In den vergangenen Wochen hatte die Content-Creatorin Symptome geschildert, die sie aufmerksam machten, und betont, wie sehr sie sich ein zweites Kind wünscht. Privat zeigt Fata häufig Momente aus dem Alltag mit ihrer Familie, teilt kleine Routinen, Lieblingssnacks und Tagesstimmungen. Diese Nähe zu ihrer Community ist längst zu einem Markenzeichen geworden. Gerade bei gesundheitlichen Themen wie Endometriose setzen viele Betroffene auf Austausch und Rückhalt – Fata macht vor, wie ehrlich und zugleich vorsichtig man darüber sprechen kann, ohne mehr preiszugeben, als man möchte.

Imago Fata Hasanovic während der Berlin Fashion Week S/S 2025

Instagram / fata.hasanovic Partner Izi, Sohn Malik und Fata Hasanović im September 2024

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Sohn Malik, April 2024

