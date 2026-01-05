Liam Gallagher mit Stargitarristen im Studio für neues Album

Nur wenige Wochen nach dem letzten Applaus der "Oasis Live '25"-Reunion steht Liam Gallagher (53) schon wieder im Studio – und das nicht allein. Der Musiker arbeitet einmal mehr mit Stone-Roses-Legende John Squire an seiner Seite. In Manchester sollen die beiden bereits konkrete Pläne schmieden, wie es musikalisch weitergeht. Ein Informant aus der Musikszene verriet der britischen Zeitung The Sun, dass die beiden Freunde ihre Zusammenarbeit fortsetzen wollen, sobald sich ihre vollen Terminkalender überschneiden lassen und genug gemeinsame Studiozeit frei wird.

Der Insider beschrieb das Duo als eingeschworenes Team: "Liam und John sind enge Freunde und sprechen regelmäßig miteinander." John habe bereits einen Stapel Songs parat und wolle Liam unbedingt als Stimme darauf. Bei ihrem ersten gemeinsamen Album im Jahr 2024 schrieb John alle Songs – eine Aufteilung, mit der Liam bestens leben kann. "Ich bin kein Songwriter. Ich bevorzuge es, Songs zu singen", hatte er The Sun einst erklärt. Begleitet wurden die beiden auf der gemeinsamen letzten Tour zur ersten Platte von Drummer Joey Waronker, der später auch bei den Oasis-Shows hinter dem Kit saß. Für die neue Runde soll das Line-up erneut schlank und auf Live-Tauglichkeit ausgerichtet sein.

Mit der Reunion von Oasis hat Liam erst kürzlich nicht nur musikalisch, sondern auch finanziell neue Maßstäbe gesetzt: Bereits vor Beginn der Tournee erzielte er beeindruckende Einnahmen von 5,9 Millionen Euro. Neben persönlichen Rekorden hat die Band damit gezeigt, dass sie nach all den Jahren nicht an Strahlkraft verloren hat. Liam selbst scheint dieses Momentum nutzen zu wollen – ob mit seiner Band oder talentierten Kollegen wie John Squire, eins ist klar: Die Fans dürfen sich auf weitere spannende Projekte freuen.

Imago Liam Gallagher und John Squire beim Konzert in London

Getty Images Andy Bell, Noel Gallagher und Gem Archer von Oasis bei den Brit Awards 2007

IMAGO / Avalon.red Liam Gallagher, Sänger