Vor Tod: Neues Bild zeigt Tatiana Schlossberg mit Familie

Ein neues Familienfoto von Tatiana Schlossberg berührt derzeit Menschen weltweit: Die 35-Jährige sitzt lachend mit ihrem Mann George Moran auf der Wiese im New Yorker Central Park, dicht aneinandergeschmiegt, zwischen ihnen ihre beiden kleinen Kinder Edwin und Josephine. Veröffentlicht wurde die Aufnahme von der JFK Library Foundation am Montag, 5. Januar, auf Instagram. Entstanden ist das Bild drei Monate vor Tatianas Tod an akuter myeloischer Leukämie. "Während wir uns an Tatiana erinnern und ihr Leben feiern, sind unsere Herzen bei ihrer Familie und allen, die sie geliebt haben", heißt es in der Bildunterschrift der Stiftung. Nur wenige Tage zuvor war ihr Tod öffentlich bestätigt worden.

Die JFK Library Foundation hatte am 30. Dezember über ihre Social-Media-Accounts die Nachricht von Tatianas Tod verbreitet. In dem Beitrag schrieb die Familie: "Unsere schöne Tatiana ist heute Morgen von uns gegangen. Sie wird immer in unseren Herzen sein", unterzeichnet mit "George, Edwin und Josephine Moran, Ed, Caroline, Jack, Rose und Rory". Tatiana, die mittlere Tochter von Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg, hatte ihre Leukämie-Erkrankung im November 2025 in einem eindringlichen Essay im Magazin The New Yorker öffentlich gemacht. Darin schilderte sie, wie Ärzte nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai 2024 Unregelmäßigkeiten in ihrem Blutbild entdeckt hatten und ihr schließlich eröffneten, dass sie weniger als ein Jahr zu leben habe. In dem Text erzählte sie auch von den monatelangen Behandlungen, von der Unterstützung durch ihre Eltern und Geschwister – und davon, dass ihre Schwester Rose als Stammzellspenderin einsprang.

Im Zentrum ihres Alltags standen zuletzt ihre junge Familie und das enge Band zu ihren Angehörigen. Tatiana beschrieb, wie ihre Eltern und Geschwister ihr "unerschütterlich die Hand gehalten" hätten und versuchten, ihre eigene Trauer vor ihr zu verbergen. Ihr Bruder Jack bestand darauf, trotz nur halber Übereinstimmung immer wieder Ärzte zu fragen, ob er nicht doch als Spender infrage komme. Für Tatiana, die mit George in New York lebte und sich dort erst vor wenigen Monaten gemeinsam mit ihm eine neue Wohnung in der Nähe ihrer Eltern gesichert hatte, blieb die Nähe zur Familie ein wichtiger Anker. Ein Freund der Kennedy-Familie sagte dem Magazin People, Caroline werde nun gemeinsam mit George alles tun, um die Erinnerung an Tatiana für Edwin und Josephine lebendig zu halten – so, wie es einst Jackie Kennedy für Caroline und ihren Bruder John getan habe.

Imago Tatiana Schlossberg präsentiert ihr Buch "Inconspicuous Consumption" bei einer Lesung und Signierstunde in East Hampton

Getty Images Prinz William trifft Caroline Kennedy, Jack Kennedy Schlossberg und Tatiana Kennedy Schlossberg an der JFK Library in Boston, 2022

Getty Images Kennedy Enkelin Tatiana Schlossberg, November 2019

