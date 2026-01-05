Edith Stehfest zeigt sich leicht bekleidet mit ihrem Neuen

Edith Stehfest (30) scheint einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Mit einem dramatischen Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram sendet die Reality-TV-Bekanntheit eine klare Message. Die Aufnahme zeigt sie und Damian Beyert, wie der junge Mann laut dem verlinkten Profil heißt, in körperbewussten Posen im Fitnessstudio. Während Edith im knappen Sportoutfit ihre Kurven zeigt, hat Damian das Shirt gleich weggelassen. Der Personaltrainer lässt im Hintergrund bedrohlich die Muskeln spielen und überragt die Dschungelcamp-Bekanntheit dabei deutlich.

Das Bild spricht eine klare Sprache – die beiden scheinen sich ganz schön nahzustehen. Weitere Details zu ihrer Verbindung geben sie jedoch nicht preis, das Foto kommentieren sie lediglich mit drei Punkten. Offiziell hat Edith sich noch nicht zu einer möglichen neuen Partnerschaft geäußert. Wie ihr Instagram-Profil verrät, verbrachten die beiden in den vergangenen zwei bis drei Wochen allerdings scheinbar viel Zeit miteinander.

Bei Edith geht es in Sachen Liebe aktuell auf und ab. Im September gab ihr Noch-Ehemann Eric Stehfest (36) die Trennung bekannt. Im November machte sie ihre Beziehung mit dem neuen Mann an ihrer Seite, Jacob Karl, publik. Doch schon Mitte Dezember war wohl wieder alles aus – damals postete sie zum ersten Mal innige Aufnahmen mit Damian.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und ihr neuer Partner im Januar 2026

Imago Realitystar Edith Stehfest in Frankfurt am Main, 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

