Blockierte Reporterin Herzogin Meghans Kontakt zu Vater?

Herzogin Meghans (44) Verhältnis zu ihrem Vater Thomas Markle Sr. (81) steht weiterhin im Fokus. Der US-Amerikaner erholte sich nach einer Beinamputation im Krankenhaus, wo ihn seine Tochter Berichten zufolge nicht besuchte. Ein Problem soll dabei eine Reporterin sein, die eng mit dem ehemaligen Kameramann befreundet sei. Gegenüber Daily Mail erklärte Caroline Graham: "Es wäre für ihn unmöglich, sich mit ihr zu versöhnen, solange er eine Freundin in den Medien hat, insbesondere eine in der britischen Presse, für die Prinz Harry wiederholt seine Verachtung zum Ausdruck gebracht hat."

Auch Meghan ließ keinen Zweifel daran, dass die Freundschaft der Journalistin mit ihrem Vater ein wunder Punkt sei. Ein Sprecher der Ex-Royal machte in einem Statement, das unter anderem The Guardian vorliegt, deutlich: "Da eine Reporterin der Daily Mail die ganze Zeit am Bett ihres Vaters geblieben ist, jede Interaktion übertragen und damit klare ethische Grenzen überschritten hat, war es für die Herzogin trotz ihrer Bemühungen in den letzten Tagen äußerst schwierig, ihren Vater privat zu kontaktieren."

Abseits der aktuellen Eskalation bleibt die familiäre Lage sensibel. Zwischen Meghan und ihrem Vater bestehen seit Jahren tiefe Risse, die vor ihrer Hochzeit mit Harry begannen und sich durch öffentliche Auftritte und Interviews vertieft haben. In ihrem Umfeld betont die Herzogin seit Längerem Vertrauen, Diskretion und Verlässlichkeit als Grundvoraussetzungen für jeden neuen Schritt. Freunde berichten laut Mirror, dass persönliche Treffen ohne klare Grenzen kaum denkbar seien.

Chris Jackson/Getty Images, Thorpe / MEGA Herzogin Meghan und Thomas Markle Sr.

Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020