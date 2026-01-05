Stille: Emmy Russ ist in Thailand "etwas Schlimmes" passiert

Emmy Russ (26) meldet sich nach ein paar Tagen Funkstille aus Thailand zurück – und bereitet ihren Fans Sorgen. Die Reality-Bekanntheit war seit dem 31. Dezember offline und erklärt nun in einer Instagram-Story, dass ihr im Urlaub "tatsächlich etwas Schlimmes" passiert sei. In ihrer Videobotschaft wirkt Emmy aufgelöst und sitzt in einem Boot. Was genau geschehen ist, möchte die Blondine jedoch nicht publik machen. Stattdessen betont sie: "Die Sonne scheint langsam wieder in meiner Welt, das normale Leben kehrt zurück. Dafür bin ich sehr dankbar. Das war bis vor wenigen Tagen nicht selbstverständlich. In diesem Sinne: einen schönen Tag euch."

In ihrer Social-Media-Story macht die Influencerin deutlich, dass die Entscheidung, offline zu bleiben, keine PR-Idee war, sondern Selbstschutz. "Das war keine Absicht – es ging tatsächlich nicht. Ich will es gar nicht so spektakulär machen, weil ich es ja ohnehin nicht sagen würde", merkt sie an und erklärt offen: "Wenn mein Bauchgefühl mir in dem Moment sagt: Poste es nicht, tu es nicht, dann ist das auch besser so." Mehr verrät Emmy nicht und wechselt in einem weiteren Clip das ernste Thema: Sie spielt einen Song und bewegt ihre Lippen dazu. Auch ein sanftes Lächeln ist zu sehen.

Noch vor zwei Wochen hatte Emmy eine ganz andere Stimmung gezeigt. Die Influencerin wetterte in einer Fragerunde offen gegen Vanessa Nwattu (25) und erzählte: "Sie hat mich als Hund beleidigt. Nicht einmal, nicht zweimal, mehrmals! Nur in meiner Anwesenheit traut sie sich das nicht. In meiner Anwesenheit rennt sie weg vor mir." Besonders der Begriff "blonder Chihuahua" soll dabei gefallen sein, was die Stimmung zwischen den beiden Frauen weiter verschärfte. Hintergrund sind wohl die aktuellen Gerüchte rund um Emmy und Aleksandar Petrovic (34).

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Anzeige Anzeige