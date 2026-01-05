"Bin niemand": Nele Ludowig verliert Geldbörse in Thailand

Ein Urlaub in Thailand sollte für Nele Ludowig eigentlich unvergesslich und entspannt verlaufen – geworden ist daraus ein Desaster, das sie wohl so schnell nicht vergessen wird. In einem emotionalen Video auf TikTok hat sich die Tochter von Frauke Ludowig (61) am Sonntag an ihre Follower gewandt und ihren Schockmoment mitgeteilt: Ihre Geldbörse mit sämtlichen persönlichen Dokumenten wurde gestohlen. "Ich hatte in meinem Portemonnaie meinen Reisepass, meinen Impfpass, meinen Führerschein, meinen Ausweis, [...] meine Versichertenkarte, meine BahnCard 50, meinen Studentenausweis. Alles. Mein ganzes Leben. Ich bin niemand", klagt die Content Creatorin.

In ihrem TikTok-Video schildert Nele detailliert den Moment der Ernüchterung. Nach einem Abend unterwegs bemerkte sie die Leichtigkeit ihrer Tasche und ahnte bereits, dass etwas nicht stimmte. Der Diebstahl wirft ihre Urlaubspläne völlig über den Haufen. Geplant war eigentlich ein entspannter Inseltrip, doch stattdessen bleibt Nele jetzt keine Wahl, als nach Bangkok zu reisen, um neue Dokumente zu beantragen. Zeitdruck spielt dabei eine große Rolle, da ihr Rückflug für den 11. Januar angesetzt ist und die Behörden einige Tage zur Bearbeitung benötigen.

Inmitten des Chaos zeigt sich, wie eng der Zusammenhalt in der Familie ist. Nele erzählt, sie habe sofort ihren Vater Kai angerufen, der ohne zu zögern alle Karten sperren ließ und sie aus der Ferne unterstützte. Von ihren Eltern, die seit vielen Jahren verheiratet sind und neben Nele noch Tochter Nika haben, kommen keine Vorwürfe, sondern nur Hilfe. Die Nachwuchsmoderatorin hadert trotzdem mit sich selbst und fragt sich immer wieder, warum sie ihren Reisepass überhaupt in der Geldbörse dabeihatte. Trotzdem versucht sie, am Ende ihres Clips mit trockenem Humor zu reagieren: Mit einem sarkastischen "Happy 2026" verabschiedet sie sich aus Thailand.

Imago Nele Ludowig Roeffen beim Fan-Event zu "All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You"

Imago Nele Ludowig beim Jubiläum 55 Jahre Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg

Imago Nele Ludowig und Frauke Ludowig beim Jubiläum 55 Jahre Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg