Nicola Peltz-Beckham teilt mit Insta-Post gegen Beckhams aus

Nicola Peltz-Beckham (30) hat auf Instagram eine Liebesbotschaft an ihren Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) gerichtet und damit gleichzeitig einen weiteren Seitenhieb gegen die Familie ihres Mannes verteilt. Während Brooklyn, der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51), im vergangenen Jahr nahezu alle Familienfeiern in England ausließ, wich er Nicola bei den Vorbereitungen zu ihrem 31. Geburtstag keinen Moment von der Seite. In einem Post zeigte sich Nicola mit Brooklyn und ihrem Bruder Bradley und schrieb dazu: "Ich bin so dankbar für meine Jungs." Weitere Bilder zeigten eine in Rosa dekorierte Geburtstagsparty, inklusive eines aufwendig verzierten Kuchens und dazu passender Ballons.

Der Zeitpunkt der Botschaft wirkt pikant: Erst wenige Tage zuvor hatte David zum Jahresende 2025 eigene Familienfotos gepostet, von der Paris-Show von Victoria bis zu seinem Ritterschlag – Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola fehlten jedoch auf den Bildern. Dazu hatte David sich für seine "unglaubliche Frau", seine "fantastischen Kinder" und engen Freunde bedankt. Hinter den Kulissen rumort es seit Monaten: Berichten zufolge hatten Brooklyn und Nicola zuletzt sogar mehrere Familienmitglieder auf Social Media blockiert.

Bereits im letzten Jahr sorgte der mittlerweile offen ausgetragene Familienstreit für Schlagzeilen. Auffällig oft betonen Nicola und Brooklyn dabei durch subtile Botschaften die Distanz zu den Beckhams. So erschienen sie etwa nicht bei Davids 50. Geburtstag und bevorzugten stattdessen eine Reise nach New York. Statt gemeinsamer Partys mit den Beckhams verbrachten die beiden die Weihnachtstage bei Nicolas Eltern und zeigten sich als Einheit.

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024