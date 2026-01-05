Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Brooklyn Peltz-Beckham
Nicola Peltz-Beckham teilt mit Insta-Post gegen Beckhams aus

Nicola Peltz-Beckham teilt mit Insta-Post gegen Beckhams aus

- Sandra Janke
Lesezeit: 2 min

Nicola Peltz-Beckham (30) hat auf Instagram eine Liebesbotschaft an ihren Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) gerichtet und damit gleichzeitig einen weiteren Seitenhieb gegen die Familie ihres Mannes verteilt. Während Brooklyn, der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51), im vergangenen Jahr nahezu alle Familienfeiern in England ausließ, wich er Nicola bei den Vorbereitungen zu ihrem 31. Geburtstag keinen Moment von der Seite. In einem Post zeigte sich Nicola mit Brooklyn und ihrem Bruder Bradley und schrieb dazu: "Ich bin so dankbar für meine Jungs." Weitere Bilder zeigten eine in Rosa dekorierte Geburtstagsparty, inklusive eines aufwendig verzierten Kuchens und dazu passender Ballons.

Der Zeitpunkt der Botschaft wirkt pikant: Erst wenige Tage zuvor hatte David zum Jahresende 2025 eigene Familienfotos gepostet, von der Paris-Show von Victoria bis zu seinem Ritterschlag – Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola fehlten jedoch auf den Bildern. Dazu hatte David sich für seine "unglaubliche Frau", seine "fantastischen Kinder" und engen Freunde bedankt. Hinter den Kulissen rumort es seit Monaten: Berichten zufolge hatten Brooklyn und Nicola zuletzt sogar mehrere Familienmitglieder auf Social Media blockiert.

Bereits im letzten Jahr sorgte der mittlerweile offen ausgetragene Familienstreit für Schlagzeilen. Auffällig oft betonen Nicola und Brooklyn dabei durch subtile Botschaften die Distanz zu den Beckhams. So erschienen sie etwa nicht bei Davids 50. Geburtstag und bevorzugten stattdessen eine Reise nach New York. Statt gemeinsamer Partys mit den Beckhams verbrachten die beiden die Weihnachtstage bei Nicolas Eltern und zeigten sich als Einheit.

Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025
Getty Images / Pascal Le Segretain
Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025
Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023
Getty Images
Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023
Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024
Getty Images
Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024
Im Familienzoff: Auf wessen Seite seid ihr?
In diesem Artikel