Überraschung: Sie ist die erste "Let's Dance"-Kandidatin

Die neue Staffel Let's Dance steht in den Startlöchern. Bislang ist jedoch noch unbekannt, welche Stars in diesem Jahr übers Parkett wirbeln werden. Das ändert sich nun – die erste Kandidatin steht offiziell fest. Dabei handelt es sich um keine Geringere als Vanessa Borck (29), die Princess Charming aus dem vergangenen Jahr. Verkündet wird dies von ihren engen Vertrauten Lisa und Henry Walser auf Instagram.

Dort postet das Paar ein Video, in dem Lisa Nessi freudig in die Arme nimmt. "Es ist so wichtig, sich in Freundschaften gegenseitig bei allem zu unterstützen", schreibt das Duo und fügt hinzu: "Wir freuen uns so sehr für dich, Maus, und werden dich wie immer zu 1000 % unterstützen. Let's fetz, du rockst das!" Auch Nessi selbst verleiht ihrer Vorfreude mit einem Kommentar Ausdruck. "Mein Herz rast so", schreibt sie begeistert.

Nessi ist als Content Creatorin bekannt geworden. Auf ihren Social-Media-Kanälen unter dem Namen Coupleontour teilte sie gemeinsam mit ihrer Ex Ina (29) sehr private Einblicke in ihr Leben und begeisterte damit ihre Fans. Seit Herbst 2024 sind die beiden getrennt und Nessi wagt sich auf zu neuen Ufern. Dazu gehörte im vergangenen Jahr auch der Schritt ins Fernsehen, wo sie sich bei "Princess Charming" auf die Suche nach einer neuen Partnerin machte.

RTL / Robert Grischek Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

