Vier sind "zu krass": Anne Wünsche gibt Hund Bluey ab

Anne Wünsche (34) will mit weniger Ballast ins neue Jahr gehen: Die Reality-Darstellerin hat auf Instagram angekündigt, ihren jungen Hund Bluey abzugeben. In ihrer Story erklärte Anne, dass der flauschige Vierbeiner in Kürze aus ihrem Zuhause ausziehen wird und bei einer Freundin ein neues Herrchen – oder eher Frauchen – findet. Der kleine Rüde ist erst 17 Wochen alt und damit noch ein echtes Hundebaby. Trotzdem steht für Anne fest, dass der Abschied sein muss: Bluey ist bereits Hund Nummer vier in ihrem Haushalt, und genau das sei auf Dauer "zu krass", wie sie ihre Follower wissen lässt.

Zu einem Foto des Welpen legte die Influencerin ausführlich dar, warum sie diesen Schritt geht – und nahm dabei direkt mögliche Kritiker ins Visier. "Bevor es wieder Hasskommentare gibt: Bluey war null geplant, als ich Princess holte, war sie bereits hochschwanger", schrieb sie in ihrer Story. Mit einem weiteren Satz machte Anne deutlich, dass sie den Abschied nicht auf die leichte Schulter nimmt: "Mir fällt es total schwer, aber vier Hunde packe ich nicht auf Dauer." Gleichzeitig betonte sie, dass Bluey absichtlich nicht in der Weihnachtszeit weitergegeben wurde. Damit wollte sie verhindern, dass der verspielte Junghund als spontanes Geschenk bei einem Impulskäufer unter dem Baum landet.

Dass Anne Wünsche bei ihren Hunden oft emotional reagiert und dabei nicht selten polarisierende Entscheidungen trifft, haben ihre Fans schon mehrfach miterlebt. In den vergangenen Monaten gewährte sie immer wieder Einblicke in ihr Familienleben mit ihren Kindern und mehreren Vierbeinern, berichtete vom Verlust einer langjährigen Gefährtin und davon, wie sehr dieser Tod die Atmosphäre im Haus verändert hatte. Aus einem spontan aufgenommenen Notfallhund wurde damals ein festes Rudelmitglied, ein weiterer Vierbeiner kam hinzu – bis am Ende vier Hunde auf einmal durch Annes Alltag tollten. Wie sehr ihr Herz an ihren Tieren hängt, zeigt sie immer wieder in persönlichen Storys, in denen sie ihre Tiere wie Familienmitglieder behandelt und ihren Alltag zwischen Kinderchaos, Dreharbeiten und Hunderudel offen mit der Community teilt.

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden

Instagram / anne_wuensche Unternehmerin Anne Wünsche, Dezember 2025

Instagram / annewuensche.offiziell Anne Wünsche und ihr neuer Hund Princess