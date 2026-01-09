Haben Giulia und Verena nach "Die Abrechnung" noch Kontakt?

Giulia Siegel (51) und Verena Kerth (44) geben ihren Fans Entwarnung: Nach den Dreharbeiten zu "Die Abrechnung" ist zwischen den beiden Moderatorinnen alles im Reinen. In einer Fragerunde auf Instagram, die Giulia am Donnerstag startete, wollte ein Follower wissen, ob die beiden noch Kontakt haben – und bekam eine klare Antwort. Die Münchnerinnen kennen sich seit Jahren aus der Reality- und Event-Szene, sahen sich zuletzt für die Show wieder und klärten dort, was zu klären war. Heute, sagt Giulia, sei das Verhältnis entspannt und unkompliziert, Treffen seien kein Problem.

In ihren Instagram-Storys präzisierte die DJane, wie der Austausch aktuell aussieht. "Ja, wir haben WhatsApp-Kontakt und können uns auch mal auf ein Gläschen treffen oder zusammen eine rauchen, wenn wir uns sehen. Es gibt kein böses Blut. Wir konnten alles in der Show klären und haben dort ja auch alle Beiträge gemeinsam gemacht", erklärte sie ihren Followern über Instagram. Die Aussage lässt durchblicken, dass mögliche Missstimmungen innerhalb des Formats ausgeräumt wurden. Dass beide während der Sendung an einem Strang zogen, unterstreicht Giulia mit dem Hinweis auf die gemeinsamen Beiträge – ein Detail, das bei Fans gut ankommt, die offene Rechnungen befürchtet hatten.

Abseits des TV-Trubels verbindet die beiden eine lange Historie im gleichen Umfeld zwischen Studios, Clubs und Events. Verena steht seit Jahren als Moderatorin und Reality-Gesicht vor der Kamera, Giulia pendelt zwischen Modeljobs, Musik und TV – man trifft sich bei Premieren, auf Charity-Abenden oder Backstage. In der Vergangenheit war Giulia zudem immer wieder eine Stimme, die sich zu Themen aus dem Freundeskreis äußerte, wenn Diskussionen hochkochten. Privat pflegen beide einen direkten Ton und sind für schnelle Messages bekannt – kein Wunder also, dass WhatsApp der Draht bleibt, über den man sich unkompliziert verabredet, sei es für ein kurzes Glas nach einem Termin oder eine Zigarettenpause am Rande eines Events.

Joyn / Christoph Köstlin Giulia Siegel und Verena Kerth, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

Joyn "Die Abrechnung"-Kandidaten 2025

Getty Images Giulia Siegel und Verena Kerth im Juli 2013 in München