Emil Kusmirek lässt sich ein Piercing bei Premiere stechen

Emil Kusmirek (35) ist zurück und hat mit einem spektakulären Auftritt bei der Weltpremiere von "Malle Ole" in Duisburg für Aufsehen gesorgt. Der Reality-TV-Star sorgte für einen umstrittenen Moment, als er sich vor laufender Kamera und den Augen des anwesenden Publikums ein Ohr-Piercing stechen ließ. Ungeschnitten und unverfälscht wurde die Aktion auf Instagram festgehalten. "Wie findet ihr mein neues Piercing?", schrieb Emil zu dem Clip.

In den vergangenen Jahren war der Tänzer deutlich seltener in Reality-TV-Shows zu sehen. Emil hatte damals im Interview mit Promiflash offen zugegeben: "Ich bekomme viele Angebote, aber ich lehne die meistens ab." Statt sich weiter in zahlreichen Formaten zu zeigen, setzte der Choreograf lieber auf seine Tanzschule und das Unterrichten. "Ich liebe es, Leute zu unterrichten", stellte er damals klar.

Bekannt wurde Emil vor allem durch seine Teilnahme an der Show Das Supertalent, doch sein Leben war nicht immer so unbeschwert wie heute. In seiner Autobiografie erzählte der Tänzer von seiner harten Kindheit. Emil musste als Kind miterleben, wie sein Stiefvater in einem Wutanfall seiner Mutter die Haare abschnitt. Auch von falschen Managern, die ihm in der Anfangszeit seiner Karriere Steine in den Weg legten, berichtete der Künstler in seinem Buch.

Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek, Tänzer

Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek, Profitänzer

Getty Images Emil Kusmirek, "Das Supertalent"-Star