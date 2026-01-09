Influencerin Citamaass setzt sich die erste Abnehmspritze

Citamaass (38) macht Ernst: Die Influencerin hat auf Instagram den Moment geteilt, in dem sie sich ihre erste Abnehmspritze setzt – ein Schritt, der nach ihren Worten viel Überwindung gekostet hat. In ihrem Post betont sie, dass sie diese Methode damit nicht verherrlichen wolle. "Für mich ist das ein Schritt, der viel Mut gekostet hat, ein Schritt, den ich gehe, weil ich endlich meine Sucht und mein festgefahrenes Essverhalten nicht mehr alleine bewältigen möchte und kann", teilt sie ihren Followern mit.

Die Social-Media-Bekanntheit stellt klar, dass die Mounjaro-Spritze kein "Wundermittel" sei. Cita berichtet: "Ich weiß, dass echte Veränderung in mir beginnt, in meinen Gedanken, meinen Mustern, meinen Entscheidungen. Aber ich erlaube mir heute, Unterstützung anzunehmen. Ich erlaube mir, Hoffnung zu haben." Neben dem besseren Umgang mit ihrer Essstörung gehe es ihr auch darum, eine "fittere Mama" für ihren Nachwuchs zu sein. Die Fans der Unternehmerin wünschen ihr bei diesem Schritt in den Kommentaren unter ihrem Beitrag alles Gute.

Bereits Ende Oktober hatte Cita den Griff zur Abnehmspritze bei ihren Fans im Netz angekündigt. Sie kam damals gerade von einem Termin bei ihrem Hausarzt, mit dem sie den Schritt sorgfältig geplant hatte. Ihre einzige Sorge war ihre Emetophobie, eine irrationale Angst vorm Erbrechen, da dies eine Nebenwirkung des Medikaments sein kann. "Ich sehe es aber auch gleichzeitig als so eine große Chance, endlich dieses 'Food Noise' loszuwerden und mich fitter zu fühlen", gab sie dabei zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrer Abnehmspritze

Anzeige Anzeige

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / citamaass Felicita Maaß auf Mallorca, Juli 2025