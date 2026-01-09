Royals
Evelyn Burdecki ist frustriert wegen geplatztem TV-Dreh
Evelyn Burdecki ist frustriert wegen geplatztem TV-DrehImagoZur Bildergalerie

Evelyn Burdecki ist frustriert wegen geplatztem TV-Dreh

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

Schneesturm und Winterchaos haben das Land im Griff: Sturmtief Elli bringt gefährliche Straßenverhältnisse und eiskalte Temperaturen mit sich. Besonders der hohe Norden ächzt unter dem Wetterphänomen, doch auch anderswo ist Vorsicht geboten. Mitten im Schneechaos traf es jetzt Evelyn Burdecki (37), deren erster TV-Dreh des Jahres kurzfristig abgesagt wurde. Die Reality-TV-Persönlichkeit äußerte ihren Frust über diese unverhoffte Wendung in ihrer Instagram-Story mit den Worten: "Wenn das der Start ins neue Jahr ist, kann's ja nur besser werden."

Trotz der Enttäuschung scheint Evelyn das Beste aus der unerwarteten Drehpause zu machen. Statt im Studio zu drehen, lief sie nun im roten Sommerkleid am Strand eines tropischen Urlaubsziels in den Sonnenuntergang und genoss sichtlich die Verlängerung ihrer Auszeit. "Danke Schneesturm, dann halt noch zwei Tage dieses Szenario genießen", schrieb sie mit einem Augenzwinkern zu dem Video. Welches TV-Format die 37-Jährige demnächst in Angriff nehmen wird, bleibt dabei weiterhin ein Geheimnis. Evelyn deutete lediglich an, dass eines ihrer kommenden Projekte kürzlich eine interessante Begegnung mit einer prominenten Persönlichkeit beinhaltete.

Nach einer schwierigen Zeit in den vergangenen Jahren, in der sie den Tod ihres Vaters verarbeiten musste, scheint Evelyn neuen Schwung in ihr Leben zu bringen. Sie lebt seit geraumer Zeit wieder mit ihrer Mutter zusammen und fand in Düsseldorf wieder ein Stück Heimat. Weihnachten konnte sie endlich wieder in heimischer Umgebung feiern. So zeigt die Frohnatur ihren Fans nicht nur Glitzer und Glamour, sondern auch, wie sie mit kleinen und großen Umbrüchen umgeht und sich zwischendurch bewusst Auszeiten gönnt.

Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025
Imago
Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025
Evelyn Burdecki im April 2025
Instagram / evelyn_burdecki
Evelyn Burdecki im April 2025
Evelyn Burdecki im Februar 2025
Instagram / evelyn_burdecki
Evelyn Burdecki im Februar 2025
Wie findet ihr es, dass Evelyn den geplatzten Dreh in eine Mini-Auszeit am Strand verwandelt?
