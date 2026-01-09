Sohn gebissen: Jennifer Lawrence musste ihren Hund abgeben

Während eines Screenings ihres neuesten Films "Die My Love" in New York sorgte Jennifer Lawrence (35) für eine emotionale Offenbarung: Sie hat ihren Chihuahua Princess Pippi Longstocking abgegeben. Grund für diese Entscheidung war ein Vorfall mit einem fremden Hund und ihrem kleinen Sohn Cy. "Einer von ihnen hat meinen Sohn gebissen, und das hat mich dazu gebracht, jeden Hund auslöschen zu wollen, der jemals existiert hat", erklärte Jennifer laut TMZ ihre Gefühlslage offen und ehrlich.

Nach der Geburt ihres zweiten Sprösslings habe sich ihre Perspektive auf Hunde im Allgemeinen verändert. "Nachdem ich ein Kind bekommen habe, wurden mir Hunde plötzlich unheimlich. [...] Mein Sohn geht auf sie zu, und es ist fast so, als würde ich Hunde momentan nicht mehr erkennen. Ich sehe sie einfach als Bedrohung", gestand Jennifer. Auch wenn es mit ihrem eigenen Hund keinen Zwischenfall gegeben habe, sei eine Veränderung der Situation unumgänglich gewesen. Der Chihuahua lebt nun bei ihren Eltern auf dem Land.

Für Jennifer hat sich seit der Geburt von Sohn Cy einiges geändert. Schon mehrfach sprach sie darüber, wie das Muttersein ihre Perspektive auf das Leben grundlegend verändert hat. Mit der Geburt ihres zweiten Sprösslings machte sie erneut neue Erfahrungen – sie litt unter einer Wochenbettdepression. "Vieles an dieser Identitätskrise, die man erlebt, wenn man zum ersten Mal Mutter wird, habe ich nachempfinden können. Es verändert einfach alles. Es verändert, wer man ist und verändert den Alltag", berichtete sie Hello! Magazine über diese schwere Phase.

Getty Images Jennifer Lawrence bei einem Event im Januar 2026

Imago Jennifer Lawrence und ihr Hund Pippi in New York City, 2015

Getty Images Jennifer Lawrence im Dezember 2024