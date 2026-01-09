"Promis unter Palmen": Für Eric war's mit Edith nicht leicht

Eric Stehfest (36) hat auf Instagram einen ehrlichen Einblick in seine Zeit bei der kommenden Staffel von Promis unter Palmen gegeben. Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Edith Stehfest (30) nahm der Schauspieler an der Reality-TV-Show teil. Obwohl die beiden zu Drehzeiten offenbar noch ein Paar waren, gab Eric zu, dass die Zusammenarbeit vor Ort alles andere als einfach gewesen sei. "Was für ein Abenteuer... Ich bin gefallen, wieder aufgestanden und direkt rein in diese Herausforderung! Es war wirklich nicht einfach, gemeinsam mit Edith dort gewesen zu sein", schreibt er unter einen Beitrag.

Doch laut eigenen Angaben habe sich Eric nicht unterkriegen lassen. Sein Antrieb? Seine beiden Kinder. Vor allem die Dynamik mit Edith habe Spuren hinterlassen. "Es sind auch Dinge passiert, die mich nochmal ganz schön verletzt haben! Aber ich habe gekämpft. Für mich. Für mich und meine wundervollen Kinder", heißt es weiter. Dankesworte gab es zudem an das gesamte Team und die Mitwirkenden: "Es war eine hammergeile Reise, mit hammergeilen Menschen und damit meine ich wirklich alle! Jeder hat sein Bestes gegeben."

Bereits im September des vergangenen Jahres hatten Eric und Edith ihre Trennung öffentlich gemacht. Im Gespräch mit Spot On News sprach Eric ganz offen über die Gründe: "Wir haben uns gegenseitig nicht mehr gutgetan." In der Beziehung habe irgendwann die nötige Stabilität gefehlt. "Das konnten wir füreinander einfach nicht mehr aufbringen", gab der Realitystar zu. Für beide sei die Zeit sehr belastend gewesen, vor allem, weil sie jeweils mit eigenen psychischen Problemen zu kämpfen hatten.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars