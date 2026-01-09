Bald keine Million Follower mehr? Liz Kaeber ist frustriert

Liz Kaeber (33) meldet sich mit offenen Worten bei ihren Fans – und spricht aus, was viele Influencer hinter verschlossenen Türen beschäftigt. Die Reality-TV-Bekannte und Social-Media-Größe erklärte auf Instagram, sie verliere derzeit spürbar Follower, ihr Wachstum komme nicht voran und der Druck steige. Die Marke von einer Million Abonnenten könnte bald passé sein. "Ich struggle irgendwie total mit mir und meiner Arbeit als Creator – die Follower schwinden immer mehr, mein Wachstum funktioniert nicht", schrieb Liz. Sie sagte weiter, sie könne verstehen, wenn Menschen ihr entfolgen, und sie fühle sich mit dem Status quo unwohl.

In ihren Storys legte die Influencerin nach und sprach ungewöhnlich nüchtern über Zahlen und Erwartungen. "Es ist nur eine Zahl und es ist okay, die eine Million eben nicht mehr zu haben, auch wenn das mal ein großer Meilenstein war", erklärte sie. Gleichzeitig betonte Liz, dass ihr Alltag gerade wenig Content hergebe: "Mein Leben ist langweilig, ich komme kaum zum Posten, und ja, es ist nicht spannend genug." Sie versuche, sich die Entwicklung nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, wisse aber, wie schwer das im Creator-Alltag sein könne. "Ich darf mir das nicht so zu Herzen nehmen. Auch wenn das manchmal leichter gesagt als getan ist", so die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Mehr produzieren könne sie im Moment nicht, weil schlicht die Kapazitäten fehlen. "Ich schaffe es derzeit nicht, mehr zu zeigen, und möchte mir nichts aus den Fingern saugen", fasste sie zusammen.

In den vergangenen Monaten sprach Liz immer wieder offen über die Herausforderungen ihres neuen Alltags als Mutter. Gemeinsam mit Ehemann Nick hatte sie neun Monate zuvor ihren Sohn Loki bekommen – ein Ereignis, das alles veränderte. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte die Reality-TV-Bekannte damals ehrlich auf die Frage, ob sie und ihr Partner überhaupt noch Zeit als Paar hätten: "So gut wie nie." Die Zeit zu zweit fehle, weil Loki die Nähe seiner Eltern ständig brauche. "Die Zeit zu zweit haben wir deshalb nicht, weil es Loki eben auch noch nicht zulässt, dass wir mal am Abend Serien schauen oder einfach mal auf der Couch liegen können, um zu kuscheln, genauso wenig tagsüber", beschrieb die junge Mutter. Meist gehe Nick mit dem Kleinen spazieren, während sie versuche, die liegengebliebene Arbeit zu erledigen. Die ruhigen Abende als Paar vermisse sie, da Loki nicht alleine einschlafe.

Liz Kaeber, Influencerin

Liz Kaeber im Mai 2025

Liz Kaeber und nick Maerker, März 2025