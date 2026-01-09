In Las Vegas: Rick Harrison hat seine Angie geheiratet

In Las Vegas hat Reality-Star Rick Harrison (60) seine Freundin Angie Polushkin zur Frau genommen – stilecht mit Elvis-Imitator, Blitztrauung und BBQ-Feier. Am 3. Januar gaben sich die beiden in der berühmten Little White Chapel das Ja-Wort, bevor es zur Party in Ricks eigenem Rick's Rollin Smoke BBQ & Tavern in der Casino-Metropole ging. Statt nüchternem Behördengang setzten Rick und die Krankenschwester auf eine kleine, aber auffällige Zeremonie in der Glitzerstadt, schilderten die beiden Fox News. Gefeiert wurde im engen Kreis, doch das Paar hat bereits den nächsten großen Hochzeitstermin im Blick: Ende Januar wollen sie sich in Cancún noch einmal das Eheversprechen geben – diesmal ganz groß mit vielen Gästen.

Gegenüber Fox News erklärte Rick, warum die schnelle Vegas-Hochzeit für ihn und Angie der perfekte Auftakt war. Die Ehe müsse für Mexiko bereits offiziell in den USA bestehen, erzählte der "Pawn Stars"-Liebling und verriet, dass sie deshalb bewusst auf das triste Standesamt verzichteten: "Wir wollten nicht zum Gericht, also hatten wir eine auffällige kleine Hochzeit." Nach der Trauung mit Elvis-Imitator gab es eine Mini-Party in seiner eigenen Bar, später soll in Mexiko "das große Ding" folgen. Auch im Magazin People schwärmte das frisch verheiratete Paar von der intimen Feier in Nevada und machte deutlich, wie sehr es sich darauf freut, mit Freunden und Familie in Las Vegas und bei der großen Sause in Cancún auf das neue Kapitel als Eheleute anzustoßen.

Wie gelöst und bodenständig die beiden mit ihrem Liebesglück umgehen, zeigen sie auch im Netz: Schon am Tag nach der Hochzeitsnacht teilten Rick und Angie auf Instagram ein gemeinsames Reel mit Schnappschüssen von Zeremonie und Empfang. In eher lässigen Hochzeitsoutfits umarmen sie sich, stoßen mit Drinks an, im Hintergrund läuft der Song "We Just Got Married". Kennengelernt hatten sich Rick und die Krankenschwester bereits Anfang 2024 und ließen ihre Verlobung später in Südamerika besonders romantisch werden.

Instagram / rick_harrison Angie Polushkin und Rick Harrison haben am 3. Januar geheiratet

Instagram / rick_harrison Angie Polushkin und Rick Harrison in Las Vegas, Januar 2026

Instagram / rick_harrison Angie Polushkin und Rick Harrison an ihrem Hochzeitstag, 3. Januar 2026

