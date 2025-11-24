Daniel Brühl in neuer internationaler Netflix-Serie dabei

Schauspieler Daniel Brühl (47) wird in einer neuen Netflix-Miniserie mit internationaler Starbesetzung zu sehen sein, wie Variety berichtet. Das Projekt basiert auf Ira Levins Roman "The Boys From Brazil" und wird von Peter Morgan, dem Schöpfer der Erfolgsserie The Crown, realisiert. Die Dreharbeiten zu der fünfteiligen Produktion starten noch im Dezember in England. Der 47-Jährige wird in die Rolle des Von Harteneck schlüpfen, während August Diehl (49) seinen Leinwandpartner Johann-Friedrich Meinhardt verkörpert. Mit Jeremy Strong (46) als Nazijäger Yakov Liebermann und Gillian Anderson (57) als Frieda Steiner wird die Besetzung durch weitere große Namen ergänzt.

Der historische Thriller erzählt die Geschichte von Yakov Liebermann, einem Überlebenden des Holocaust, der flüchtige NS-Verbrecher vor Gericht bringen will. Die Handlung beginnt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und erstreckt sich bis in die späten 1970er Jahre. Im Zentrum stehen neben Themen wie Gerechtigkeit und Rache auch die Fragen nach Obsession und Hass. Neben den Hauptdarstellern werden auch Lizzy Caplan (43) als Hannah Liebermann und Shira Haas (30) als Anna Köhler in der Miniserie zu sehen sein. Bereits 1978 wurde Iras Roman verfilmt und war schon damals ein Erfolg auf der Kinoleinwand.

Für Daniel ist die Teilnahme an dieser Produktion ein weiteres Highlight in seiner Karriere, die bereits von zahlreichen internationalen Produktionen geprägt ist. Auf Instagram zeigte er sich voller Vorfreude auf sein neues Projekt: "Wiedervereinigung mit Mastermind Peter Morgan und meinem wunderbaren Freund Maestro August Diehl", schrieb er unter seinen Post zu der neuen Serie. Der in Berlin lebende Schauspieler erlangte erstmals mit "Good Bye, Lenin!" größere Bekanntheit und etablierte sich seitdem auch in Hollywood, unter anderem durch seine Rolle in Filmen wie "Rush" und "Inglourious Basterds".

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Brühl im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Morgan im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images August Diehl, 2019