Roland Trettl verrät sein Liebesgeheimnis mit Miriam Höller

Roland Trettl (54) schwebt auf Wolke sieben und zeigt sich überglücklich über seine Beziehung mit Miriam Höller (38). Der beliebte Koch spricht mit RTL offen darüber, wie stark ihn die Liebe zu dem Model verändert hat. "Mein Lächeln ist ein anderes, meine Körperhaltung ist eine andere, mein Selbstbewusstsein ist ein anderes. Ich genieße mein Essen mehr. Ich atme die Luft anders ein, weil ich mein Leben mit einem Menschen teilen kann", schwärmt er. Für ihn steht fest: Liebe macht alles intensiver und schöner.

Sein Rezept für eine erfolgreiche Beziehung hat Roland ebenfalls verraten. Für ihn ist die "Geheimzutat" klar: Gemeinsamkeit. Den verbreiteten Satz "Gegensätze ziehen sich an" findet er völlig unpassend. Stattdessen betont er, wie wichtig es sei, ähnliche Einstellungen zum Leben zu teilen. "Unsere Einstellungen dem Leben gegenüber sind sehr ähnlich. Wir haben beide einiges erlebt. Wir haben beide unsere Rückschläge und wir haben beide unsere Ängste. Aber die relevanten Dinge müssen wirklich auf Augenhöhe sein", erklärt der Koch.

Abseits der großen Worte über die Liebe wirken Roland und Miriam als Team, das die gleichen Töne trifft. Er, der Koch und Unternehmer, der Genuss nicht nur auf dem Teller sucht, sondern auch in den Momenten dazwischen; sie, die Sportlerin und Moderatorin, die mit Energie und Disziplin durchs Leben geht. In ihren Erzählungen schwingt der Respekt füreinander mit, der Blick auf das, was verbindet: ähnliche Lebenshaltungen, ein Gefühl für gemeinsame Ziele und der Wunsch, Schwierigkeiten zusammen anzugehen. Diese Haltung prägt nicht nur ihre Partnerschaft, sondern auch die kleinen Rituale, die ihren Alltag tragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Roland Trettl und Miriam Höller, September 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Roland Trettl, Gastgeber bei "First Dates – Ein Tisch für zwei"

Anzeige Anzeige

Instagram / roland_trettl Miriam Höller und Roland Trettl