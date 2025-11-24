Ehrlich: Ohne Nüchternheit hätte Nico Tortorella keine Kids

Nico Tortorella hat in einem Interview mit dem Magazin Us Weekly über den Einfluss gesprochen, den seine Entscheidung für ein nüchternes Leben auf seinen Familientraum hatte. Mit seiner Ehefrau Bethany C. Meyers, mit der er seit fast 20 Jahren eine enge Verbindung teilt, hat er zwei gemeinsame Kinder: die zweijährige Kilmer Dove und den 13 Monate alten Pesce Pearl. "Wir haben immer davon gesprochen, eine Familie zu gründen. Ich musste erst trocken werden, um diesen Traum zu verwirklichen. Wenn ich weiter getrunken hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich wäre wahrscheinlich nicht verheiratet. Ich hätte definitiv keine Kinder", verriet Nico offen.

Wie tief die Kehrtwende ging, machte Nico ebenfalls deutlich. Während der ersten "Younger"-Staffel habe er noch stark getrunken, das Abschlussfest endete in Momenten, auf die er nicht stolz sei. Danach zog er den Schlussstrich, mit Rückhalt von Bethany. "Mein Weg in die Nüchternheit ist spirituell, nicht nur Verzicht", erklärte er. Die Beziehung zu Bethany beschreibt er als "tief spirituell", beide seien gewissermaßen miteinander gewachsen. Als Vater habe Nüchternheit eine neue Bedeutung: "Ich könnte mir kein Leben im Dauerkonsum vorstellen und dabei Kinder großziehen. Menschen tun das, aber für mich, unsere Familie und unsere Beziehung hätte das nie funktioniert. Meine Kinder zu schützen, ist meine Priorität Nummer eins, und das ist schwerer, wenn man nicht ganz da ist." Auch beruflich zahlte sich der Kurs aus: Nach dem Alkohol-Aus folgten sechs "Younger"-Staffeln und "The Walking Dead: The World Beyond".

Privat klingt in Nicos Worten viel gemeinsames Wachsen und Vertrauen mit Bethany an. "Wir sind in so vielerlei Hinsicht zusammen groß geworden und erleben das Leben als Spiegel füreinander", sagte er. Für den Schauspieler, der nach eigener Aussage "in einer Bar aufgewachsen" ist und Alkohol fest in der Familiengeschichte verankert sieht, hat der Alltag mit zwei kleinen Kindern neue Routinen gebracht: maximale Präsenz, klare Prioritäten, ein Zuhause, in dem Rituale zählen.

MediaPunch / ActionPress Nico Tortorella mit seiner Tochter Kilmer Dove

Instagram / bethanycmeyers Bethany Meyers und Nico Tortorella, 2022

Instagram / bethanycmeyers Bethany Meyers und Nico Tortorella mit ihrem Kind Kilmer Dove, Juli 2024