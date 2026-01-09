Laura hat sich Leben mit Bauer Friedrich anders vorgestellt

Laura Wagner, bekannt aus Bauer sucht Frau, hat ihre Community jetzt mit in den Alltag mit Friedrich Dieckmann genommen. In einem neuen Instagram-Clip zeigt sie, wie wenig ihr Leben aktuell mit typischem Landleben zu tun hat – sondern vielmehr mit spontanen Content-Sessions auf dem Hof. Dick eingepackt stehen die beiden draußen, während Friedrich einen vorbereiteten Text aufsagt und Laura das Handy zückt. Lachend kommentiert sie die Szene mit: "Ich frier' mir hier den Arsch ab." Dazu schreibt sie scherzhaft unter das Video: "POV: Dein Freund ist Agrarfluencer" und setzt mit "Eigentlich wollte ich Bäuerin werden" noch einen humorvollen Text obendrauf. Schnell wird klar: Die Worte sind liebevoll-ironisch gemeint.

Und offenbar kommt ihr Humor bei den Fans gut an. Unter dem Reel sammeln sich zahlreiche Herz-Emojis und begeisterte Kommentare. "Wie er sie Schatz nennt – einfach süß, die beiden", schreibt ein User. Eine andere Followerin schwärmt: "Ihr seid so süß zusammen. Einfach schön, wie ihr euch gegenseitig unterstützt." Und ein weiterer Kommentar bringt es auf den Punkt: "Lieb euch beide zusammen. Eure gemeinsame Energie ist so toll anzusehen." Viele feiern die authentische Dynamik des Paares, bei der Friedrich konzentriert seine Texte einstudiert und Laura lachend hinter der Kamera steht. Die Mischung aus Humor, Alltag und gegenseitiger Unterstützung macht für die Community den besonderen Charme der beiden aus.

Zuletzt sorgte das Paar jedoch auch für Diskussionen im Netz. In der vergangenen Woche häuften sich unter den Instagram-Posts von Friedrich und Laura Stimmen, die der Liebe der beiden misstrauten. Mehrfach tauchten Begriffe wie "Show-Liebe" und "Zweckverbindung" in den Kommentaren auf. Ein User stichelte: "Sprungbrett für Reality-TV. Beide Influencer, er 140.000 Follower, sie auch 70.000, redet bitte nicht von 'Bauer sucht Frau', die suchen Reichweite, und zusammen werden sie nun gepusht von RTL. Reine Zweckverbindung." Eine weitere Person schrieb: "Beim Abschiedsfest hat man einfach gemerkt, dass er nur nach Aufmerksamkeit geilt. Laura ist so eine sympathische und authentische Person. Das passt einfach null." Die Vorwürfe an das Paar, vor allem für Klicks und Kameras zusammen zu sein, mehrten sich.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner filmt Friedrich Dieckmann, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Laura und Friedrich, "Bauer sucht Frau", 2025