Nach 21 Saisons: NBA-Star Chris Paul kündigt Karriereende an

Chris Paul, der als einer der besten Point Guards der NBA-Geschichte gilt, hat seine Entscheidung verkündet: Nach der Saison 2025/26 wird er seine Karriere beenden. Der 40-jährige Spieler der Los Angeles Clippers veröffentlichte die Nachricht auf X und schrieb dazu: "Zurück in NC! Was für eine Fahrt… Dankbar für diese letzte Runde!". Die Ankündigung kommt kurz vor seinem Spiel gegen die Charlotte Hornets in seiner Heimat North Carolina. Begleitet wurde die Botschaft von einem emotionalen Video, das Bilder und Höhepunkte seiner beeindruckenden Laufbahn zeigte.

Mit einer Laufbahn, die 2005 als Nummer-4-Draftpick der New Orleans Hornets begann, hat Chris zahllose Erfolge gefeiert. Bereits in seiner ersten Saison wurde er als Rookie des Jahres ausgezeichnet. In den folgenden Jahren avancierte er zum 12-fachen All-Star und 11-fachen Mitglied des All-NBA-Teams. Mit seiner Rückkehr zu den Clippers in dieser Saison schließt sich ein Kreis für den Spieler, der insgesamt für sieben Teams spielte – darunter die Houston Rockets und Phoenix Suns. Trotz all seiner Erfolge und Rekorde, wie Rang zwei in den Allzeit-Listen für Assists und Steals, blieb ihm der Gewinn einer NBA-Meisterschaft bislang verwehrt.

Abseits des Spielfelds betont Chris immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist. Bereits im Juli hatte er auf einem Filmfestival angedeutet, dass das Ende seiner Karriere bevorsteht. "Diese Jahre mit der Familie bekommt man nicht zurück", erklärte er damals. Seine Leidenschaft für den Basketball und sein beeindruckender Einsatz auf dem Feld haben ihm nicht nur den Spitznamen "Point God" eingebracht, sondern auch die unumstrittene Anerkennung als einer der größten Spieler der NBA. Dieses Vermächtnis wird auch nach seinem Abschied in Erinnerung bleiben.

Getty Images Chris Paul beim Media Day der Los Angeles Clippers im Intuit Dome, Inglewood, 29. September 2025

Getty Images Chris Paul, Basketballspieler

Getty Images Basketballspiel in Inglewood zwischen den Los Angeles Clippers und den Oklahoma City Thunder

