So extravagant und luxuriös wird Holly Ramsays Hochzeit sein

Ein luxuriöses Hochzeitsfest wartet auf Holly Ramsay und Adam Peaty (31), die sich am 27. Dezember in der historischen Bath Abbey das Jawort geben wollen. Die Trauung des Olympia-Schwimmers und der Tochter von Starkoch Gordon Ramsay (59) wird in einem märchenhaften Ambiente stattfinden. Der anschließende Empfang in der eleganten Kin House, einem georgianischen Anwesen in Wiltshire, setzt den glanzvollen Ton des Tages fort. Dazu werden laut Mirror Größen wie David (50) und Victoria Beckham (51) erwartet. Auf der Geschenkliste finden sich erlesene Stücke mit Preisen von 26 bis 2.153 Euro, darunter handverlesene Designerstücke, die das exklusive Ereignis abrunden.

Das extravagante Fest wird jedoch von familiären Spannungen überschattet. Adams Mutter Caroline soll von der Gästeliste gestrichen worden sein, angeblich ausgelöst durch unterschiedliche Ansichten über Hochzeitstraditionen und familiäre Missverständnisse. Besonders ein cremefarbenes Kleid, das die Bräutigamsmutter ursprünglich tragen wollte und das ihrer Aussage nach nicht gut bei den Hochzeitsplanern ankam, spaltete die Beteiligten. Trotzdem plant sie, ihrem Sohn neben einem "ordentlichen Geschenk" auch Glückwünsche zu schicken. Der 31-Jährige hatte in einem Statement auf Instagram jedoch betont, dass hinter den Ereignissen deutlich komplexere Hintergründe stecken.

Holly und Adam, die sich 2021 kennenlernten und 2024 verlobten, haben immer wieder ihre Vorfreude auf das bevorstehende Fest gezeigt. Erst kürzlich hatte die Tochter des Michelin-Kochs auf Instagram ein inniges Bild mit ihrem Verlobten geteilt und geschrieben: "Ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu sein." Die beiden haben ihren Fokus auf eine romantische Winteratmosphäre gelegt, um ihr neues Kapitel als Ehepaar zu beginnen – für das exklusive Hochzeitsmenü wird natürlich der Starkoch höchstpersönlich sorgen. Der Schwimmer hat zudem eine strikte "keine Handys"-Regel für die Feier eingeführt, damit alle Gäste die besonderen Momente ganz bewusst erleben können.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im September 2024

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay im September 2017

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty

