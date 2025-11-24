Derek Hough offen über Schwangerschaft und Vaterrolle

Derek Hough (40) lässt tief blicken: Im Gespräch mit E! News erzählt der Dancing With the Stars-Juror, wie sehr ihn die letzten Wochen vor der Geburt seines ersten Kindes mit Hayley Erbert bewegt haben. Er scherzt, er habe "alle Schwangerschaftsgefühle" seiner Frau aufgesogen und wechselt zwischen Tränen, Vorfreude und Nervosität, während Hayley selbst erstaunlich gelassen bleibt. "Ich bin am Ausflippen oder werde emotional oder weine", sagt Derek. Die beiden, seit zwei Jahren verheiratet, bereiten sich zu Hause in Los Angeles auf eine sehr intime Geburt vor – nur sie, ihr engstes Team und ein Plan, der ganz auf Ruhe und Nähe setzt.

Für diesen Plan büffelt der Tänzer eifrig: "Ich habe Unterricht mit Doulas und Hebammen, lerne alles rund um die Schwangerschaft", erklärt er E! News. Weil die Geburt anders und besonders privat ablaufen soll, wolle er genau wissen, was zu tun ist. Gleichzeitig jongliert Derek den Nestbau mit einem prallvollen Kalender: Im Juni startet "Derek Hough Symphony of Dance: Encore", eine 40-Städte-Tour durch die USA, Tickets sind bereits im Verkauf. Zwischen Proben, Kinderzimmer einrichten und Atemtechniken erinnert er sich selbst daran, einen Gang herunterzuschalten. "Ich kann nicht glauben, wie nah es ist", sagt er und verrät den Rat, der ihm den meisten Halt gibt: auf das eigene Bauchgefühl vertrauen. "Es wird einsetzen, weißt du?"

Privat klingt bei dem Paar viel Dankbarkeit an. Hayley, die Tänzerin, wurde in den vergangenen Monaten oft als ruhender Pol beschrieben, während Derek in der Rolle des Unterstützers sichtbar aufgeht. Freunde des Duos erzählen, wie sehr die beiden ihren Alltag aufeinander abstimmen, kleine Rituale pflegen und selbst stressige Tage mit Humor nehmen. Wenn Derek von seiner künftigen Vaterrolle spricht, leuchten die Augen: Er wolle "anleiten, mentorieren, lieben – ab Tag eins". Und Hayley, die nach gesundheitlichen Herausforderungen vor einiger Zeit ihre Stärke wiederfand, genießt die Vorbereitungen und das leise Tempo zu zweit – ein Paar, das sich zwischen Proberaum und Wickelkommode offenbar genau dort trifft, wo es am wichtigsten ist: mitten im Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Derek Hough, Profitänzer

Anzeige Anzeige

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert, Profitänzer