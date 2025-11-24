Real Madrid zeigt falsches Foto bei Gedenken an Diogo Jota

Bei einer Generalversammlung von Real Madrid kam es zu einem peinlichen Fehler im Gedenken an Diogo Jota (†28) und seinen Bruder André Silva. In einem Video, das den Verstorbenen des Jahres 2025 gewidmet war, wurde anstelle des verunglückten Fußballers André Silva ein Bild des gleichnamigen Spielers vom FC Elche eingeblendet. Der portugiesische Spieler Diogo, bekannt durch seine Zeit beim FC Liverpool und als Nationalspieler, sowie sein Bruder André waren im Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Jetzt entschuldigte sich Real Madrid sowohl öffentlich als auch bei Elche und dem Spieler für das Malheur.

Der Fehler wurde von Florentino Pérez, dem Präsidenten des spanischen Rekordmeisters, als "menschlicher Irrtum" bezeichnet. "Wir bedauern diesen Vorfall sehr", ließ er auf der Versammlung verlauten. Auch auf dem Vereinskanal der Plattform X entschuldigte sich der Klub für die Verwechslung und drückte sein Beileid aus. Später am selben Tag traf Real Madrid in der spanischen Liga auf den FC Elche, das Spiel endete 2:2. Elches André stand in der Anfangsformation und wurde gegen Ende der Partie ausgewechselt. Trotz des Unentschiedens verteidigte Real Madrid seine Tabellenführung, dicht gefolgt von Erzrivale FC Barcelona.

Der Verlust von Diogo und seinem Bruder hat die Fußballwelt nachhaltig erschüttert. Besonders tragisch ist, dass der Autounfall lediglich elf Tage nach der Hochzeit stattfand. Der Fußballer hinterlässt eine Ehefrau, Rute Cardoso, sowie ihre drei gemeinsamen Kinder. Mit emotionalen Worten trauerte Rute über die kurze Zeit, die ihr mit ihrem Mann nach der Hochzeit blieb. Diogo war nicht nur für seine Erfolge beim FC Liverpool bekannt, sondern auch für seinen bedingungslosen Einsatz für seine Familie und seine Karriere. Der Unfall hat ein Leben voller Versprechen frühzeitig beendet und eine Lücke hinterlassen, die sowohl im Sport als auch in seinem privaten Umfeld schmerzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Real Madrid und Borussia Dortmund gedenken Diogo Jota und Andre Silva vor dem Klub-WM-Viertelfinale im MetLife Stadium

Anzeige Anzeige

Getty Images Liverpool-Fan zeigt ein Poster zu Andre Silva und Diogo Jota vor dem Testspiel in Preston

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C924nuxI-Oa/?hl=de&img_index=1 Fußballer Diogo Jota und seine Frau Rute Cardoso im Juli 2024