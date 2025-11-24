Dezember: Jen Shah wird früher aus dem Gefängnis entlassen

Jen Shah müsste eigentlich 78 Monate im Gefängnis verbringen. Die ehemalige Darstellerin aus The Real Housewives of Salt Lake City war wegen eines großangelegten Telemarketing-Betrugs verurteilt worden. Doch laut People wurde ihre Haftstrafe nun zum vierten Mal verkürzt: Demnach darf sie bereits am 10. Dezember aus dem Federal Prison Camp in Bryan, Texas, ausziehen. Bei ihrer Freilassung wird die Reality-TV-Bekanntheit insgesamt 33 Monate hinter Gittern verbracht haben – 45 Monate weniger als ursprünglich vorgesehen.

Der verurteilte Betrug, an dem Jen beteiligt war, hatte vor allem ältere Menschen ins Visier genommen, die durch die kriminellen Machenschaften um ihr Geld gebracht wurden. Vor ihrem Haftantritt übernahm die Reality-TV-Persönlichkeit öffentlich Verantwortung für ihre Taten auf Instagram. "Ich stelle mich heute, um eine Haftstrafe in einem Bundesgefängnis zu verbüßen. Das ist der Preis, den ich für meine falschen Entscheidungen zahlen muss", schrieb die US-Amerikanerin und fügte hinzu: "Durch meine Entscheidungen sind Menschen zu Schaden gekommen. Während meiner Haft werde ich daran arbeiten, Wiedergutmachung zu leisten und mich mit den Opfern meiner Straftaten zu versöhnen."

Die Umstände von Jens Verurteilung schockten viele, denn ihr Leben als TV-Bekanntheit hatte ihr zuvor Zugang zu Glamour und Reichtum verschafft. Sie war bekannt für ihren extravaganten Lebensstil und ihren Hang zum Drama. Dass ausgerechnet sie ihren 50. Geburtstag nicht bei einer großen Party, sondern hinter Gittern verbringen musste, sorgte bei vielen Fans für Entsetzen. Ihr Ehemann Sharrieff berichtete damals gegenüber People, dass seine Frau ihren Ehrentag trotzdem genossen habe. "Ihr sollt wissen, dass Jennifer heute an diesem besonderen Tag mit Liebe überschüttet und getröstet wurde", erzählte der Football-Coach.

Instagram / therealjenshah Jen Shah im Februar 2022

Instagram / therealjenshah Jen Shah, Realitystar

Instagram / therealjenshah Jen Shah und ihr Mann Sharrieff