Fans sind besorgt über Sarah Connors neue Tour-Ankündigung

Sarah Connor (45) hat ihre Fans mit ersten Details zu ihrer Arena-Tournee im nächsten Jahr überrascht – und dabei auch Besorgnis erregt. Die Sängerin startet ihre große Tour am 13. März 2026 in Kiel und wird unter anderem am 28. März in der Wiener Stadthalle auftreten. Für die Vorbereitung teilt sich die Musikerin bereits auf Instagram mit: "Hatte evtl. was mit Luft anhalten zu tun", schrieb sie kryptisch zu einem Foto, das sie unter Wasser zeigt. Zudem postete sie Einblicke in ihre Gesundheits-App, die ungewöhnlich hohe Herzfrequenzen und Sauerstoffwerte unter 90 Prozent meldete – das ließ einige Fans sichtlich erschrocken zurück.

Die Sängerin tat ihr Bestes, um die Stimmung dennoch positiv zu halten. "Habe die letzten Tage was Aufregendes gemacht für meine anstehende Tournee 2026!", fügte Sarah voller Vorfreude hinzu und fragte ihre Anhänger, welche Songs aus ihrem Album "Freigeistin" sie während der Konzerte hören möchten. Dass sie die Vorbereitungen scherzhaft als "(Über-)Lebenszeichen" bezeichnete, hat aber offenbar die Neugier vieler Anhänger geweckt. Was sich hinter dem mysteriösen Konzept verbirgt und wie die Proben unter Wasser in ihre kommende Show eingebunden sind, wollte die Sängerin noch nicht enthüllen. Ab März können sich Fans im deutschsprachigen Raum jedenfalls auf einige Konzerte der Interpretin freuen.

Privates teilt Sarah nur selten mit ihren Fans, dafür überrascht die Sängerin immer wieder mit unkonventionellen Projekten und kreativen Ideen. Ihr Ehemann, ihre vier Kinder sowie ihre Herkunft aus einer musikalischen Familie inspirieren sie dabei oft auf persönlicher Ebene. Mit "Freigeistin" präsentierte die Musikerin zuletzt ein Album, das sie als selbstbewusste Frau und Mutter zeigt, die neben Pop auch mit emotionalen Balladen begeistert. Es bleibt abzuwarten, wie die neuen Elemente ihrer Show das Publikum ab 2026 begeistern werden. Fest steht, dass Sarah mit innovativen Ideen stets für Gesprächsstoff sorgt.

Sarah Connor Instagram 2025

Sarah Connor 2025 Instagram

Sarah Connor, Sängerin