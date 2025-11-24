Claire Danes spricht offen über Ehekrisen mit Hugh Dancy

Claire Danes (46), derzeit mit ihrer Rolle in der neuen Netflix-Miniserie "The Beast in Me" in aller Munde, hat seltene Einblicke in ihre Ehe mit Hugh Dancy (50) gewährt. Die beiden Schauspieler, die seit 2009 verheiratet sind, teilen drei gemeinsame Kinder: Cyrus, Rowan und eine zweijährige Tochter, deren Name nicht öffentlich bekannt ist. Doch so idyllisch ihr Familienleben heute scheint, lief nicht immer alles reibungslos. Claire verriet kürzlich, wie herausfordernd die Jahre von 2011 bis 2014 waren, als sie in North Carolina die Serie "Homeland" drehte und Hugh für seine eigene Karriere in New York blieb. "Das war hart", erzählte sie 2020 dem Magazin Porter. "Diese Distanz ist zersetzend, und ich bin einfach schlecht darin", verriet sie.

Eine Wendung zum Positiven kam 2019, als Hugh ebenfalls eine Rolle bei "Homeland" übernahm. Zwar hatten die beiden keinerlei gemeinsame Szenen, aber allein die Tatsache, am selben Set arbeiten zu können, stärkte ihre Beziehung immens. Claire erinnerte sich daran, wie sie an ihren freien Tagen Hughs Arbeit am Set zusah. "Er ist wirklich gut. Das vergesse ich nicht, aber wir reden nicht oft über die Schauspielerei – es war eine schöne Erinnerung daran", sagte die Schauspielerin. Zudem fügte sie augenzwinkernd hinzu: "Zu sehen, wie gut dein Partner in etwas ist, ist einfach heiß." Dieses gemeinsame Erlebnis stellte nicht nur einen harmonischen Abschied von der Serie dar, sondern auch einen wichtigen Meilenstein in ihrer Beziehung.

Die Anfänge ihrer Liebesgeschichte liegen fast zwei Jahrzehnte zurück. Kennengelernt hatten sich Claire und Hugh 2006 bei den Dreharbeiten zu "Abend", wo sie ebenfalls ein Leinwandpaar spielten. Damals gerade frisch getrennt, startete Claire zunächst nur eine Freundschaft mit Hugh. Doch ein gemeinsamer Fahrradausflug brachte ihr die Erkenntnis, dass sie mit ihm einfach glücklich war. 2009 gaben sie sich ganz privat in Frankreich das Jawort – so privat, dass nur ein kleiner Kreis enger Freunde, darunter Mamie Gummer (42), die Tochter von Meryl Streep (76), dabei war. Noch heute schwärmt Claire von diesen Momenten, in denen ihre Beziehung begann, der Grundstein für ihre Familie gelegt wurde und die beiden eine seltene Art von Nähe zueinander entwickelten.

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy bei der New-York-Premiere von "The Beast In Me"

Getty Images Claire Danes im Juni 2023

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy auf der Premiere von "Dopesick", Oktober 2021