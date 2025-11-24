Amtsmissbrauch: Polizei ermittelt gegen Ex-Prinz Andrew

Die Polizei in London hat Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor (65) aufgenommen, den Bruder von König Charles III. (77), der seit Jahren im Epstein-Skandal im Fokus steht. Der Grund dafür sind Vorwürfe, laut denen er im Jahr 2011 seine staatlich finanzierten Personenschützer angewiesen haben soll, belastendes Material über Virginia Giuffre (†41) zu sammeln – eines der Opfer des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66). Vermutetes Ziel seiner damaligen Nachforschungen: Er wollte Virginia, die ihm sexuellen Missbrauch vorwarf, diskreditieren und ihre Glaubwürdigkeit schwächen. Laut The Sun wurden bereits zwei ehemalige Sicherheitskräfte von Andrew befragt, um zu klären, ob der Ex-Royal Steuergelder und seinen Status missbraucht hat, um die junge Frau, die im April dieses Jahres Suizid begang, öffentlich zu schädigen.

Der frühere Leiter des Royal Protection Commands, Dai Davies, wird mit den Worten zitiert: "Es gibt jetzt genügend Beweise, um Andrew zu befragen." Brisant sind auch mögliche Notizbücher und Einsatzaufzeichnungen von Andrews Security-Mitarbeitern: Sie könnten rekonstruieren, wo er sich zu den Zeitpunkten befand, an denen ihn Virginia des Missbrauchs beschuldigte. Doch nicht nur in England scheint sich die Schlinge um Andrews Hals langsam zuzuziehen: Inzwischen meldete sich auch der US-Kongress zu Wort und forderte, dass Andrew über das Netzwerk um Jeffrey und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell (63) aussagen solle – auch wenn der Ex-Royal in den USA derzeit nicht zur Kooperation gezwungen werden kann.

Virginia war vor ihrem tragischen Ableben über Jahre hinweg eine der lautesten Stimmen, die den Missbrauch im Umfeld von Jeffrey öffentlich machten. Andrew, der nach dem Ende seiner königlichen Karriere seine militärischen und royalen Titel verlor, stand seit langem wegen seiner Freundschaft zu Jeffrey im Fokus. In Korrespondenzen aus dem Jahr 2011 trat Andrew unter einem Codenamen auf und versuchte, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe abzuwehren. Ghislaine, die enge Vertraute von Jeffrey, spielte in diesem Beziehungsgeflecht eine Schlüsselrolle. Für die Familie des Royals bedeutete die Entwicklung eine Zäsur, während Unterstützer von Virginia ihren Einsatz für andere Betroffene hervorhoben und an ihr öffentliches Auftreten erinnerten.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles, September 2025

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Imago Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein in New York