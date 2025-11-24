"The Deb"-Drama brodelt: Rebel Wilson legt in TV-Show nach

Rebel Wilson (45) thematisiert die eskalierende Auseinandersetzung rund um ihren Film "The Deb" – und legt im TV nach. In der Sendung "60 Minutes Australia" erklärte die Schauspielerin und Regisseurin am Wochenende, sie habe als Verantwortliche gehandelt, als ihr die Hauptdarstellerin Charlotte MacInnes von einem Vorfall mit Produzentin Amanda Ghost berichtet habe, bei dem diese sich ihr unangemessen näherte. "Ich hatte die Pflicht, das zu melden", betonte Rebel, die seit Juli 2024 in einem juristischen Schlagabtausch mit den Produzenten Amanda Ghost, Gregor Cameron und Vince Holden steckt.

Doch ihr Co-Star und die Produzentin widersprechen entschieden. Charlotte erklärte laut Gerichtsdokumenten, es habe kein Fehlverhalten gegeben, die Darstellung sei "komplett falsch und absurd". Amanda merkte hingegen an, sie habe eine medizinische Reaktion auf kaltes Wasser gehabt, woraufhin sie sich zu Hause aufwärmte. Was danach geschah, sei aus ihrer Sicht harmlos gewesen. Während die Produzenten Rebel wegen Verleumdung verklagten, reichte der Pitch Perfect-Star eine Gegenklage ein. Sie wirft dem Trio unter anderem Mobbing, Sabotage und Unterschlagung vor. Zusätzlich wies Rebel in dem TV-Interview die Anschuldigungen zurück, sie habe hinter angeblichen Schmäh-Webseiten gegen Amanda gesteckt.

Hintergrund ist folgender: Der angebliche Zwischenfall soll sich nach einem Dreh-Vorbereitungstag in Sydney ereignet haben, als Amanda nach einem Kälteschock ins Warme wollte und zu Charlotte ins Bad dazukam. Bereits vor vier Wochen geriet Rebel wegen ihrer Behauptungen ins Visier juristischer Auseinandersetzungen. Nachdem Charlotte ihre Version öffentlich infrage gestellt hatte, verklagte sie die Regisseurin wegen Verleumdung. Rebel konterte damals auf Instagram: "Das sollte als Beweis dafür ausreichen, warum sie jetzt ihre Geschichte geändert hat." Der Filmstar verwies auf einen angeblichen neuen Job und einen Plattenvertrag für Charlotte bei der Produktionsfirma.

