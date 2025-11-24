Meghan Trainor feiert die Verlobung ihres Bruders Ryan

Meghan Trainor (31) hat aufregende Neuigkeiten aus ihrer Familie zu verkünden: Ihr älterer Bruder Ryan Trainor hat sich während einer Reise durch Japan mit seiner Freundin Meg verlobt. Am Sonntag teilte der US-Amerikaner die frohe Botschaft auf Instagram, kurz nachdem er seiner Partnerin nach etwas über einem Jahr Beziehung die Frage aller Fragen gestellt hatte. Meghan zeigte sich überglücklich und repostete die Bilder des Antrags ihrerseits. Zu den Schnappschüssen schrieb die Musikerin: "Mein Bruder hat's getan. Herzlichen Glückwunsch!" Obendrein nannte sie ihre baldige Schwägerin ihre "Schwester".

Meg kommt gebürtig aus Japan, weshalb der Heiratsantrag eine noch größere Bedeutung für beide hatte. Während ihrer Reise besuchten die Turteltauben zusätzlich zu den Hotspots wie Kyoto und dem Nara-Park auch ihre Heimatstadt Shizuoka. Das Paar hatte erst im September sein einjähriges Jubiläum gefeiert, und nun freuen sich Familie und Freunde über ihren nächsten großen Schritt. In einem emotionalen Beitrag auf TikTok schwärmte Ryan nach der Verkündung: "Ich habe die Richtige gefunden. Danke, dass du mein Leben unendlich besser machst. Ich liebe dich mehr."

Für Meghan ist dieser Anlass ein weiteres Highlight in einem ohnehin vollgepackten Jahr. Erst kürzlich hatte die Musikerin ihr neues Album sowie ihre bevorstehende "The Get In Girl"-Tour angekündigt, auf der Ryan auch diesmal als Vorband auftreten wird, wie schon bei ihrer letzten Tour. Die Sängerin und ihr Bruder haben eine enge Beziehung und führten bis vor Kurzem sogar den Podcast "Workin On It" gemeinsam, in dem sie immer wieder intime Enthüllungen öffentlich machten. Vor einigen Wochen kündigten sie in einer Folge jedoch an, sich eine längere Pause zu nehmen.

Instagram / ryan.trainor Ryan und Meghan Trainor, Oktober 2024

Instagram / ryan.trainor Ryan Trainor und seine Freundin Meg beim Heiratsantrag

Instagram / ryan.trainor Ryan Trainor im Dezember 2018