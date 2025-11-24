Emma Fernlund wirbt für Beauty-Klinik, in der Frau verstarb

Emma Fernlund (24) legte sich kürzlich unters Messer: Die Reality-TV-Bekanntheit ließ eine Nasenoperation, sogenannte Fox Eyes sowie eine Fettabsaugung am Doppelkinn durchführen. Auf dem Instagram-Kanal des Beauty-Docs schwärmte sie von ihrer Erfahrung, lobte die Organisation und betonte mehrfach, dass sie sich rundum gut aufgehoben gefühlt habe. Sie schilderte zudem, wie professionell das Team war und wie reibungslos alles ablief – von der Beratung über die Behandlung bis hin zur Nachsorge. Während Emma die Vorzüge der Klinik hervorhob, zeigten sich aufmerksame Nutzer und verschiedene Gossip-Seiten jedoch skeptisch. Sie nahmen die sogenannte Mono Clinic genauer unter die Lupe und hinterfragten die Verfahren sowie die Klinikpraxis.

Bei ihrer Recherche stieß der Account "problematisch.babe" auf einen BBC-Artikel aus dem Jahr 2021, in dem von einem tragischen Vorfall berichtet wird: Eine dreifache Mutter verstarb damals nach einer Fettabsaugung in der von Emma beworbenen Klinik. Zudem gibt es im Internet zahlreiche kritische Bewertungen über die Einrichtung, die vor allem wegen angeblich fehlender Garantien bemängelt wird. So schrieb ein Patient: "Total die Abzocke" und monierte, dass trotz Versprechen hohe Kosten für Reparatureingriffe entstehen könnten. Emma ihrerseits zeigte sich in ihrer eigenen Rezension begeistert: "Vielen Dank für die tolle Unterstützung und das schöne Ergebnis", kommentierte sie, noch bevor das endgültige Resultat der Eingriffe vollständig sichtbar war.

Vor drei Tagen präsentierte Emma auf TikTok allerdings erstmals das vorläufige Ergebnis ihrer Nasenoperation – ganz ohne Pflaster. Sichtlich erleichtert rief die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit "Oh mein Gott" in die Kamera und zeigte ihr neues Profil von allen Seiten. Sie erklärte, dass ihre Nasenflügel noch sehr geschwollen seien und deshalb noch kein endgültiges Resultat zu sehen sei. "Wie ihr seht, ist das eine supernatürliche und schöne Nase, die natürlich noch doll geschwollen ist", schwärmte die 24-Jährige. Während viele Follower das Ergebnis mit Kommentaren wie "Echt schön geworden" und "Hübsch geworden das Näschen" feierten, gab es auch kritische Stimmen: "Vorher warst du hübscher...!" zeigte, wie gemischt die Reaktionen ihrer Community ausfielen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, November 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / emmashealth Emma Fernlund, November 2025