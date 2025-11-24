Entlastung: Darya Strelnikova beendet die Social-Media-Pause

Darya Strelnikova (32) ist zurück: Nachdem die GNTM-Bekanntheit vergangene Woche angekündigt hatte, sich wegen ihres mentalen Zustands vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen, meldet sie sich nun auf Instagram wieder bei ihrer Community. "Die letzten Tage war es hier etwas ruhiger. Ich habe mir ganz bewusst eine Woche Social-Media-Pause genommen und beide Apps – Instagram und TikTok – komplett gelöscht", erklärt sie und bedankt sich für die zahlreichen Nachrichten und Besserungswünsche, die sie in dieser Zeit erreicht haben. "Diese Woche offline war ungewohnt und definitiv eine Herausforderung. Mein Kopf und meine Finger wollten ständig automatisch dorthin tippen, wo die Apps eigentlich sind. Aber genau deshalb war diese Pause wichtig", fügt sie hinzu.

Während ihr Management die Posts für ihren Account übernahm, konzentrierte sich die 32-Jährige auf Aktivitäten fernab der digitalen Welt, um den Kopf zu entlasten – darunter Lesen, Gehirntrainingsspiele und intensive Selbstreflexion. Zudem verbrachte sie wertvolle Zeit mit Besuch in Dubai. Allerdings gesteht sie auch, dass ihr emotionaler Zustand weiterhin herausfordernd ist. "Mir geht es momentan noch nicht richtig gut. Die letzten Wochen waren für mich emotional sehr belastend und haben viel Kraft gekostet. Ich bin gerade dabei, einiges für mich zu sortieren und Schritt für Schritt wieder Stabilität zu finden", gibt das Model zu. Trotzdem blickt sie zuversichtlich nach vorn und versichert ihren Followern, sie nach und nach wieder in ihren Alltag mitzunehmen.

Schon vor ihrer Pause hatte Darya betont, wie wichtig der Rückzug für sie sei, um innerlich zur Ruhe zu kommen: "Im Moment passiert einfach viel in meinem Leben und ich merke, dass ich ein bisschen Abstand brauche, um wieder bei mir selbst anzukommen." Die Influencerin nahm sich die Offline-Zeit bewusst, um Kraft zu tanken, und versprach ihren Fans: "Sobald es mir wieder besser geht, bin ich hier ganz normal zurück." Welche Gefühle sie in dieser Phase beschäftigten, teilte sie bislang kaum – doch eine ehrliche Antwort auf das Kompliment eines Followers zeigte ihre derzeitige Verletzlichkeit: "Das ist wirklich ein wunderschönes Kompliment – und trotzdem fühlt es sich für mich gerade irgendwie falsch an, es anzunehmen."

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova, November 2025

Anzeige