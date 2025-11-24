Das ist Giovanni Zarrellas süßes Ritual mit seiner Tochter

Giovanni Zarrella (47), einer der aktuell gefragtesten Entertainer Deutschlands, hat in einem Interview mit Bunte Einblicke in sein privates Leben und seine besondere Verbindung zur Musik gewährt. Besonders rührend: Der Musiker hat mit seiner Teenager-Tochter ein ganz persönliches Ritual. Die beiden besuchen regelmäßig gemeinsam Konzerte großer Pop-Künstlerinnen. "Das ist unser Date", verriet Giovanni. Namen wie Billie Eilish (23) und Taylor Swift (35) stehen bereits auf der Liste gemeinsamer Erlebnisse. Auch abseits dieser Ausflüge spielt Musik bei den Zarrellas eine große Rolle. Ob beim Frühstück oder auf dem Weg zur Schule – überall wird gesungen und gelacht.

Giovanni, der mit Ehefrau Jana Ina (48) zwei Kinder hat, bezeichnet die Musik als einen zentralen Bestandteil seines Lebens. "Ohne Musik wäre ich ein ganz anderer Mensch", sagte er sichtlich dankbar. Seine Leidenschaft und die Freude daran teilt er mit seiner Familie – laut ihm laufe bei den Zarrellas "immer Musik". Auch die Kinder wachsen mit diesem Lebensgefühl auf, das Giovanni selbst als Kind einer italienischen Gastarbeiterfamilie erlebte. Neben den musikalischen Momenten ist der Musiker für seine Nähe zur Familie bekannt. Rituale wie das Kurzsehen seiner Liebsten vor großen Auftritten zeugen von der starken Bindung, die ihn mit ihnen verbindet.

Beruflich feiert Giovanni weiterhin große Erfolge mit seiner berühmten ZDF-Show, die am 22. November bereits zum zwanzigsten Mal stattfand. Die Sendung punktete mit einer beeindruckenden Gästeliste, darunter bekannte Namen wie Beatrice Egli (37), Álvaro Soler (34) und Michael Patrick Kelly (47). Doch auch bei all dem Trubel bleibt Giovanni, wie immer, charmant und bodenständig: Mit dem Stolz eines Familienmenschen und der Leidenschaft eines Entertainers zeigt er, wie man Karriere und Privates harmonisch vereinen kann. Seine Interviews bieten einen schönen Blick auf die Balance zwischen den beiden Welten – etwas, das seine Fans besonders an ihm schätzen.

ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator