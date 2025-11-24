Von Frau gefunden: Schlagerstar René Karst mit 59 gestorben

Schlagerstar René Karst (†59) ist tot – seine Frau fand den Musiker am Morgen leblos im Bett, wie die Familie am Sonntag über seinen Instagram-Account bekannt gab. Demnach ist René in der Nacht friedlich eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Der Tod kam völlig unerwartet, denn ab dem 26. November wollte der Musiker wieder auf die Bühne, geplant waren mehrere Termine der "Theatertour 2025" in den Niederlanden. "Mit tiefer Trauer verkünden wir den Tod von René Karst. [...] Wir sind untröstlich", lauten Zeilen des Beitrags. Freunde, Kolleginnen und Fans trauern um den Sänger, der mit seinen Partysongs auch in Deutschland gefeiert wurde und bis zuletzt neue Pläne schmiedete.

In einem weiteren Post betont die Familie die plötzliche Tragik: "Völlig unerwartet mussten wir uns von unserem Mann, Papa, Opa, Bruder, Onkel und guten Freund verabschieden." Gegenüber RTL erklärte das Management, es habe "keinerlei Anzeichen" gegeben, die auf eine akute Gefahr hindeuteten; laut Bericht wurde René nach einem Herzstillstand von seiner Frau gefunden. Seine Tochter und Angehörige teilen auf Social Media berührende Worte und Fotos, die binnen Stunden mit Trauerbekundungen geflutet wurden.

René stand für lebensfrohen Schlager in niederländischer Sprache und fand auch hierzulande ein treues Publikum. Sein größter Hit "Liever te dik in de Kist", im Duett mit Stef Ekkel, zählt mehr als 24 Millionen Streams auf Spotify und wurde zum Party-Dauerbrenner. Abseits der Bühne galt der Sänger als Familienmensch, der seine Liebsten in den Mittelpunkt stellte. "Wie denn? Warum? Warum jetzt? (...) Papa, ich werde gut auf unsere Familie aufpassen und auf Mama aufpassen", schrieb seine Tochter im Netz. In Erinnerungsfotos zeigte René oft heitere Momente mit Nahestehenden – spontane Schnappschüsse, Umarmungen, Studioeinblicke –, die nun zu stillen Grußkarten der Erinnerung geworden sind.

Instagram / renekarst Musiker René Karst, August 2025

Instagram / renekarst Schlagerstar René Karst, August 2025

Instagram / renekarst Schlagerstar René Karst, Oktober 2025

